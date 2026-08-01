Mától drágább taxizni a magyarok fővárosában

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 11:05

Mától drágább taxival utazni Budapesten, miután hatályba lépett a taxirendelet legutóbbi módosítása.

Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt.

Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint.

A Fővárosi Közgyűlés június 26-i ülésén döntött a személytaxi-szolgáltatás tarifájának emeléséről.