Paks - Vezérigazgató-helyettes: soha nem látott extrém helyzet alakult ki

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 08:04

Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit "a statisztikákból nem lehetett kiolvasni és az időjárás-előrejelzések sem mutattak" - közölte Nagy László vezérigazgató-helyettes Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján.

Elmondta:

igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni,

amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, "a kitekintés nem túl jó", hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik.