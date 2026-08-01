Paks - Vezérigazgató-helyettes: soha nem látott extrém helyzet alakult ki
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 1. 08:04
Soha nem látott extrém helyzet alakult ki, amit "a statisztikákból nem lehetett kiolvasni és az időjárás-előrejelzések sem mutattak" - közölte Nagy László vezérigazgató-helyettes Magyar Péter miniszterelnök és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteki paksi sajtótájékoztatóján.
Elmondta:
igyekeznek a leállítást a lehető legkésőbbre tolni, az újraindítást pedig mihamarabb megkezdeni,
amint azt a Duna vízszintje lehetővé teszi, megjegyezve, "a kitekintés nem túl jó", hiszen az év legkevesebb csapadékot ígérő időszaka következik.