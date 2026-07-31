Labdarúgó NB I - Supka Attila csapata lenyomta a Felcsútot
A Kisvárda fél órán keresztül emberelőnyben játszva 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.
A felcsútiaknál Szolnoki Roland 299. élvonalbeli mérkőzését játszotta, az egyszeres válogatott védő tizenöt éve mutatkozott be az NB I-ben.
A Kisvárda december óta először nyert idegenben bajnokit,
azóta két döntetlen és öt vereség volt a mérlege.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 0-2 (0-1)
Felcsút, Pancho Aréna, v.: Antal
gólszerzők: Ésik (33.), Herc (61., 11-esből)
sárga lap: Kern (65.), illetve Balogun (67.), Melnyik (88.)
piros lap: Ormonde-Ottewill (61.)
Puskás Akadémia FC:
Lehoczki - Szolnoki, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill - Soisalo (Duarte, a szünetben), Lukács, Okeke (Varga Zs., 64.), Kern (Orján, 75.) - Németh A. (Nissilä, 75.), Mondovics (Dárdai P., a szünetben)
Kisvárda Master Good:
Popovic - Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész - Melnyik, Mbock - Mesanovic (Matanovic, 80.), Herc (Bíró Be., 80.), Ésik (Szikszai, 72.) - Balogun (Jordanov, 72.)
A vendégeknél a kezdőcsapat tagja volt a második élvonalbeli bajnokiján pályára lépő Ésik Ákos, aki több mint két éve mutatkozott be az NB I-ben, akkor is éppen a Puskás Akadémia volt az ellenfél, és
a még mindig csak 20 éves szélső egyből gólt is szerzett.
Sőt a százszázalékos statisztikáját ezúttal is megőrizte, mivel a 33. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapu jobb oldalába.
A hátrányba került házigazda próbálkozott ugyan, de a szünetig egyszer sem találta el a kaput. Még Németh András sem, aki a múlt héten duplázott a debreceni győzelemmel végződött mérkőzésen. A kisvárdai tréner, Supka Attila végig a pálya széléről diktálta a teendőket játékosainak.
Szünet után Jasmin Mesanovic labdaátvétele feledtette az első játékrész eseménytelenségét. A Kisvárda bosnyák középpályása egy negyven-ötvenméteres átadás után szelídítette meg úgy a labdát, hogy rögtön előnyt is szerzett Brandon Ormonde-Ottewillel szemben,
az angol védő csak visszahúzni tudta ellenfelét a tizenhatoson belül.
Mielőtt azonban Christian Herc elvégezhette volna a tizenegyest, a VAR-kocsi jelzésére Antal Péter játékvezető megnézte az esetet, majd kiállította a felcsúti játékost.
A büntetőből Herc a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. A hátralévő fél órában a hazaiak próbálkoztak ugyan, de szépíteniük sem sikerült,
a válogatott Lukács Dániel több lehetőséget is elpuskázott.
A Kisvárda két forduló után négypontos, vagyis veretlen.