Labdarúgó NB I - Supka Attila csapata lenyomta a Felcsútot

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 31. 22:08

A Kisvárda fél órán keresztül emberelőnyben játszva 2-0-ra nyert a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A felcsútiaknál Szolnoki Roland 299. élvonalbeli mérkőzését játszotta, az egyszeres válogatott védő tizenöt éve mutatkozott be az NB I-ben.

A Kisvárda december óta először nyert idegenben bajnokit,

azóta két döntetlen és öt vereség volt a mérlege.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 0-2 (0-1)

Felcsút, Pancho Aréna, v.: Antal

gólszerzők: Ésik (33.), Herc (61., 11-esből)

sárga lap: Kern (65.), illetve Balogun (67.), Melnyik (88.)

piros lap: Ormonde-Ottewill (61.)

Puskás Akadémia FC:

Lehoczki - Szolnoki, Golla, Harutjunjan, Ormonde-Ottewill - Soisalo (Duarte, a szünetben), Lukács, Okeke (Varga Zs., 64.), Kern (Orján, 75.) - Németh A. (Nissilä, 75.), Mondovics (Dárdai P., a szünetben)

Kisvárda Master Good:

Popovic - Osztrovka, Radmanovac, Chlumecky, Soltész - Melnyik, Mbock - Mesanovic (Matanovic, 80.), Herc (Bíró Be., 80.), Ésik (Szikszai, 72.) - Balogun (Jordanov, 72.)

A vendégeknél a kezdőcsapat tagja volt a második élvonalbeli bajnokiján pályára lépő Ésik Ákos, aki több mint két éve mutatkozott be az NB I-ben, akkor is éppen a Puskás Akadémia volt az ellenfél, és

a még mindig csak 20 éves szélső egyből gólt is szerzett.

Sőt a százszázalékos statisztikáját ezúttal is megőrizte, mivel a 33. percben jobb oldali szöglet után fejelt a kapu jobb oldalába.

A hátrányba került házigazda próbálkozott ugyan, de a szünetig egyszer sem találta el a kaput. Még Németh András sem, aki a múlt héten duplázott a debreceni győzelemmel végződött mérkőzésen. A kisvárdai tréner, Supka Attila végig a pálya széléről diktálta a teendőket játékosainak.

Szünet után Jasmin Mesanovic labdaátvétele feledtette az első játékrész eseménytelenségét. A Kisvárda bosnyák középpályása egy negyven-ötvenméteres átadás után szelídítette meg úgy a labdát, hogy rögtön előnyt is szerzett Brandon Ormonde-Ottewillel szemben,

az angol védő csak visszahúzni tudta ellenfelét a tizenhatoson belül.

Mielőtt azonban Christian Herc elvégezhette volna a tizenegyest, a VAR-kocsi jelzésére Antal Péter játékvezető megnézte az esetet, majd kiállította a felcsúti játékost.

A büntetőből Herc a jobb alsó sarokba rúgta a labdát. A hátralévő fél órában a hazaiak próbálkoztak ugyan, de szépíteniük sem sikerült,

a válogatott Lukács Dániel több lehetőséget is elpuskázott.

A Kisvárda két forduló után négypontos, vagyis veretlen.