Labdarúgó NB I - A Kisvárda az első, a Fradi a tizedik

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 07:05

A labdarúgó NB I múlt heti első fordulója kijózanítólag hatott. A kiváló sportigazgatóval induló Újpest és Vasutas zakóba szalad bele. Kikapott a Fradi is, mert edzőmeccsként indították a Paks elleni összecsapást. Győzött viszont a Spartacus és a Felcsút.

A Kisvárda 2-0-ra nyert a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén a Puskás Akadémia vendégeként, és

négy ponttal a tabella élére ugrott.

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 0-2

Supka Attila gárdája közepes erőfeszítéssel kétvállra fektette a Felcsútot.

szombaton játsszák:

Kispest Honvéd FC-MTK Budapest 19.30

A most feljutott Honvéd esélyese hazai pályán a mérkőzésnek.

vasárnap játsszák:

Újpest FC-Debreceni VSC 15.45

A két kiváló sportigazgató, Dárdai Pál és Bogdán Ádám most összecsap.

Mindkettőjüknek javítani kell a múlt heti blama után.

ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00

Ez az ETO már nem az az ETO.

A BL-selejtezőből azonnal kiesett egy jelentéktelen csapat ellen.

A Spartacus a 3 pontért megy a folyók városába.

Ferencvárosi TC-Vasas FC 20.15

Noha a Vasasnak nagyszerű kerete és kiváló edzője van, az FTC nem engedheti meg magának, hogy most is pontot veszítsen.

hétfőn játsszák:

Zalaegerszeg-Paksi FC 18.30

A Paks most nem olyan nyögvenyelősen fog játszani, ahogy Athénban tette. A szégyenletes kupakiesés után most is - mint a múlt héten a Fradi ellen -

szikrázó lelkesedéssel és fogcsikorgatva fog küzdeni a magyar együttes ellen.

A tabella:

H Csapat M GY D V LG KG P

1. Kisvárda Master Good 2 1 1 0 3-1 4

2. MTK Budapest 1 1 0 0 3-0 3

3. Paksi FC 1 1 0 0 4-2 3

4. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2-1 3

5. Puskás Akadémia FC 2 1 0 1 2-2 3

6. ETO FC 1 0 1 0 2-2 1

Vasas FC 1 0 1 0 2-2 1

8. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1-1 1

9. Újpest FC 1 0 0 1 1-2 0

10. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2-4 0

11. Debreceni VSC 1 0 0 1 0-2 0

12. Zalaegerszegi TE FC 1 0 0 1 0-3 0

A 2. forduló programja:

augusztus 7., péntek:

MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 20.00

augusztus 8., szombat:

Kisvárda Master Good-Újpest FC 17.30

Vasas FC-Zalaegerszeg 20.00

augusztus 9., vasárnap:

Paksi FC-Kispest Honvéd FC 17.00

Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30

Az ETO FC-Ferencvárosi TC mérkőzést későbbi időpontban rendezik meg.