Labdarúgó NB I - A Kisvárda az első, a Fradi a tizedik
A labdarúgó NB I múlt heti első fordulója kijózanítólag hatott. A kiváló sportigazgatóval induló Újpest és Vasutas zakóba szalad bele. Kikapott a Fradi is, mert edzőmeccsként indították a Paks elleni összecsapást. Győzött viszont a Spartacus és a Felcsút.
A Kisvárda 2-0-ra nyert a labdarúgó OTP Bank Liga második fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén a Puskás Akadémia vendégeként, és
négy ponttal a tabella élére ugrott.
OTP Bank Liga, 2. forduló:
Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 0-2
Supka Attila gárdája közepes erőfeszítéssel kétvállra fektette a Felcsútot.
szombaton játsszák:
Kispest Honvéd FC-MTK Budapest 19.30
A most feljutott Honvéd esélyese hazai pályán a mérkőzésnek.
vasárnap játsszák:
Újpest FC-Debreceni VSC 15.45
A két kiváló sportigazgató, Dárdai Pál és Bogdán Ádám most összecsap.
Mindkettőjüknek javítani kell a múlt heti blama után.
ETO FC Győr-Nyíregyháza Spartacus FC 18.00
Ez az ETO már nem az az ETO.
A BL-selejtezőből azonnal kiesett egy jelentéktelen csapat ellen.
A Spartacus a 3 pontért megy a folyók városába.
Ferencvárosi TC-Vasas FC 20.15
Noha a Vasasnak nagyszerű kerete és kiváló edzője van, az FTC nem engedheti meg magának, hogy most is pontot veszítsen.
hétfőn játsszák:
Zalaegerszeg-Paksi FC 18.30
A Paks most nem olyan nyögvenyelősen fog játszani, ahogy Athénban tette. A szégyenletes kupakiesés után most is - mint a múlt héten a Fradi ellen -
szikrázó lelkesedéssel és fogcsikorgatva fog küzdeni a magyar együttes ellen.
A tabella:
H Csapat M GY D V LG KG P
1. Kisvárda Master Good 2 1 1 0 3-1 4
2. MTK Budapest 1 1 0 0 3-0 3
3. Paksi FC 1 1 0 0 4-2 3
4. Nyíregyháza Spartacus FC 1 1 0 0 2-1 3
5. Puskás Akadémia FC 2 1 0 1 2-2 3
6. ETO FC 1 0 1 0 2-2 1
Vasas FC 1 0 1 0 2-2 1
8. Kispest-Honvéd FC 1 0 1 0 1-1 1
9. Újpest FC 1 0 0 1 1-2 0
10. Ferencvárosi TC 1 0 0 1 2-4 0
11. Debreceni VSC 1 0 0 1 0-2 0
12. Zalaegerszegi TE FC 1 0 0 1 0-3 0
A 2. forduló programja:
augusztus 7., péntek:
MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 20.00
augusztus 8., szombat:
Kisvárda Master Good-Újpest FC 17.30
Vasas FC-Zalaegerszeg 20.00
augusztus 9., vasárnap:
Paksi FC-Kispest Honvéd FC 17.00
Debreceni VSC-Nyíregyháza Spartacus FC 19.30
Az ETO FC-Ferencvárosi TC mérkőzést későbbi időpontban rendezik meg.