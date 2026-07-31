Hölvényi György: Ébresztő, Európa!

Szerző: kdnp.hu

2026. július 31. 21:08

Nincs értelmes logika abban, hogy az Európai Unió vezetősége nem védekezik a migráninvázió ellen. Számosan korrupcióra gyanakodnak.

Kevesebb mint 24 óra alatt a spanyol hatóságok több mint ötvenezer illegális bevándorló érkezését nem akadályozták meg a spanyolországi Ceutánál. A jelenlegi szabályok alapján az ilyen módon Európába érkező migránsokat az uniós tagállamok között kell szétosztani – figyelmeztetett közösségi oldalán pénteken a KDNP EP-képviselője.

Hölvényi György kiemelte: ráadásul válsághelyzetben a Bizottság kezdeményezésére a kötelező áthelyezések száma tovább emelhető.

A tömeges invázió ott következik be, ahol nincs külső határvédelem.

Európának nem újabb kvótákra és kötelező szétosztásra van szüksége, hanem hatékony külső határvédelemre – mutatott rá a kereszténydemokrata politikus. Emlékeztetett,

Magyarország ezért választotta a megerősített külső határvédelmet már 2015-ben, amikor

az Orbán-kormány nemcsak felismerte az illegális migráció veszélyeit, hanem hatékonyan cselekedett is.

A déli határzár megépítésével sikerült megvédeni Magyarországot, illetve a Magyarországot átszelő illegális migránsok százezreitől óvtuk meg Európát.

Címkép: Migránsok Ceutánál - kdnp.hu