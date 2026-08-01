MLSZ - A legkésőbb fél hatkor kezdődjön egy meccs, ne kellje a villanyt felkapcsolni

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 10:04

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az energiamegtakarítás érdekében módosítja a bajnoki mérkőzések kezdési időpontjait.

Az MLSZ szombati tájékoztatója kiemeli: a rendkívüli időjárási helyzetre, valamint az ennek következtében várható energiaellátási nehézségekre tekintettel a szervezet azonnali hatállyal intézkedéseket vezet be az energiafelhasználás csökkentése érdekében.

"Az MLSZ döntése alapján 2026. augusztus 1., szombattól kezdődően – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés

olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére.

A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra" - áll a közleményben.

Hozzáteszik, hogy ha a kezdési időpont olyan módon nem módosítható, hogy az energiafelhasználás jelentős mérséklésének célja megvalósuljon, az érintett mérkőzés vagy egyéb teremlabdarúgó-esemény elhalasztásra kerül. Mint fogalmaznak, a módosítások során

az MLSZ egyeztet az érintett sportszervezetekkel, valamint a televíziós közvetítéssel érintett mérkőzések esetében a médiaszolgáltatóval is.

"Az intézkedés célja, hogy a találkozók befejezése a természetes fényviszonyok mellett történjen, ezáltal elkerülhető legyen a stadionok villanyvilágításának használata, és jelentős mértékben csökkenjen a sportlétesítmények energiafelhasználása" - jelentette ki a sportszervezet, hozzátéve: meggyőződésük, hogy a jelenlegi helyzetben a társadalom valamennyi szereplőjének felelősséget kell vállalnia az energiafogyasztás mérséklésében.

"Ezzel a felelős intézkedéssel

a magyar labdarúgás is hozzájárul az egész társadalmat érintő, összehangolt és önkorlátozó lépésekhez,

amelyek elősegíthetik a nehezebb körülmények kezelését, valamint a súlyosabb következmények megelőzését" - fogalmaz az MLSZ közlése.

A magyar szövetség hangsúlyozta: a kezdési időpont változásával érintett mérkőzésekről és a tényleges időpontról a sportszervezetekkel történt egyeztetést követően, haladéktalanul tájékoztatja a közvéleményt.

"Az MLSZ által egységesen javasolt kezdési időpont: 17.30 óra,

a szövetség kéri a klubok, a játékosok, a szurkolók és valamennyi érintett megértését és köszöni az együttműködést" - zárta közleményét az MLSZ.