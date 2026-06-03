Meghalt a férfi, akit órákig tartó mentés után emeltek ki a székesfehérvári romok alól

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 3. 11:35

Meghalt az a férfi, akit a hétfői székesfehérvári épületomlás után többórás mentéssel szabadítottak ki a romok alól. A sérült szerda hajnalban hunyt el a kórházban.

Meghalt a székesfehérvári házomlás sérültje – közölte szerdán a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház az MTI érdeklődésére.

A tájékoztatás szerint a férfi szerda hajnalban halt meg. A kórház részvétét fejezte ki az elhunyt családjának és hozzátartozóinak.

Az egészségügyi intézmény kedden még azt jelezte, hogy a sérült válságos állapotban van. A férfit a Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályon kezelték.

Hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló, négyemeletes ipari épület Székesfehérváron. A romok maguk alá temettek egy férfit, akit többórás, megfeszített munkával mentettek ki a hivatásos tűzoltók és az önkéntes mentőszervezetek. A sérültet instabil, súlyos-életveszélyes állapotban szabadították ki.

A mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztályának vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka arról számolt be, hogy a több méter mélyen rekedt férfire egy gerenda zuhant rá. A mentés során kézzel, tégláról téglára hordták ki a romokat, amelyek a bejárat és az áldozat közé szorultak. A mentősök a helyszínen stabilizálták a sérült állapotát, mielőtt kihozták volna az összedőlt épületből.

Az Országos Mentőszolgálat hétfői közlése szerint a sérült ellátása már a kiszabadítás közben megkezdődött. A HUNOR mentőcsapathoz tartozó szakemberek védőfelszerelésben, a törmelék között kúszva érték el a romok alá szorult férfit, akinél fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát is alkalmaztak.

A kimentést követően a sérült vérkeringése összeomlott. Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A férfi alsó végtagi, medencetáji és belső sérüléseket szenvedett.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn közölte, hogy a Székesfehérvári Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított eljárást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.