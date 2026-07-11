Mi Hazánk Mozgalom: ma már a természetes normalitás hívei az elnyomottak a világban

Szerző: Gondola

2026. július 11. 18:05

A Mi Hazánk Mozgalom szombaton „Családi büszkeség menete” elnevezéssel tartott rendezvényt Budapesten, amelyet a párt a Budapest Pride ellenpontjaként hirdetett meg. A program a budavári Szentháromság téren kezdődött, majd a résztvevők a Vérmezőre vonultak, ahol további beszédek és fesztiválprogramok zajlottak.

Toroczkai László: a „természetes normalitás” védelme

A rendezvény nyitóbeszédét Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke tartotta. Beszédében kiemelte, hogy napjainkban már azok számítanak elnyomottnak, akik a hagyományos családi értékek és a természetes társadalmi normák mellett állnak ki.

Úgy fogalmazott, hogy

az általa képviselt értékek korábban magától értetődőnek számítottak, ma azonban egyre nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik ezeket nyilvánosan képviselik.

Külön örömét fejezte ki amiatt, hogy sok család és gyermek vett részt a rendezvényen, annak ellenére, hogy többen attól tartottak, gyermekük továbbtanulását hátrány érheti részvételük miatt.

Toroczkai kijelentette, hogy pártja meg kívánja védeni a családokat, a nőket, a férfiakat és a gyermekeket. Beszédében egy általa „sötét ideológiának” nevezett folyamat térnyeréséről beszélt, amely szerinte veszélyezteti a hagyományos értékrendet.

Az LMBTQ-mozgalom és a közösségi média diktatúrája

A Mi Hazánk elnöke kijelentette, hogy egy egyre erősebb LMBTQ-lobbi próbál nyomást gyakorolni a társadalomra. Példaként említette, hogy

a közösségi médiában korlátozzák vagy eltávolítják azokat a felhasználókat, akik kritikát fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban.

Úgy fogalmazott, hogy nem kívánnak engedni ezeknek a követeléseknek, mert véleménye szerint azoknak soha nem lenne vége.

Toroczkai azt is kifogásolta, hogy az iskolai beiratkozási dokumentumokban az „apa” és „anya” megnevezést „Szülő 1” és „Szülő 2” váltotta fel. Ezt elfogadhatatlannak nevezte, és hangsúlyozta, hogy szerinte az apa férfi, az anya pedig nő.

Beszédében azt is állította, hogy a miniszterelnök támogatná az azonos nemű párok örökbefogadásának lehetőségét. Ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy ez szerinte még a korábbi baloldali kormányoknál is messzebbre menne.

Rezisztencia és reziliencia

A pártelnök arra kérte támogatóit, hogy készüljenek fel egy elkerülhetetlen politikai és társadalmi küzdelemre. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ezt méltósággal és önmérséklettel kell megvívni. Azt ígérte, hogy pártja határozottan fellép a hagyományos családmodell védelmében.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus felszólalásában a hagyományos családmodellt a keresztény kultúra egyik alapjának nevezte. Véleménye szerint az egészséges gyermekfejlődéshez szükség van az apai és anyai szerepek együttes jelenlétére.

Azt is hangsúlyozta, hogy a gyermek nem teher, hanem érték és ajándék.

Dúró Dóra a demográfiai helyzetről

A Vérmezőn Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke a népesedési problémákról beszélt. Szerinte Európa és Magyarország hosszú távú fenntarthatóságát veszélyezteti az alacsony születésszám, miközben Afrika népessége jelentősen növekszik.

Úgy vélte, hogy

a progresszív családmodell nem képes biztosítani a társadalom fennmaradását, és példaként Finnországot említette, ahol szerinte a nemek közötti egyenlőség magas szintje sem eredményezett magasabb termékenységet.

Beszédében a tudatos gyermektelenséget, az LMBTQ-mozgalmat és bizonyos digitális ideológiákat nevezett a családot veszélyeztető legfontosabb tényezőknek.

Kijelentette, hogy a hagyományos családi életforma a társadalom fennmaradásának alapja.

További felszólalók

Az eseményen felszólalt Téglásy Imre, az Anya-Ország Alapítvány alapítója is, aki az emberiség fennmaradásának feltételeként a gyermekvállalás fontosságát hangsúlyozta, valamint a nem, a nemzés, a nemzetség és a nemzet szerepéről beszélt.

Az Elizabeth–Magyar Valóság néven ismert influenszer arra buzdított, hogy politikai hovatartozástól függetlenül álljanak ki a hagyományos családmodell mellett, amelyet egy nő és egy férfi alkot.

Teleki Béla, a CitizenGO kampányigazgatója azt mondta, hogy szerinte ma a hagyományos családi értékek képviselete kisebbségi álláspontnak számít, ezért fontos ezek nyílt vállalása és továbbadása a következő generációknak.

A rendezvényt Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke jelentette be még május végén. Elmondása szerint a Családi büszkeség menetével a Budapest Pride-ra kívántak reagálni, és olyan eseményt szerveztek, amely a hagyományos család, a gyermekvállalás, a keresztény értékek és a férfi–nő kapcsolaton alapuló családmodell mellett áll ki. A párt célja az is, hogy európai testvérpártjai saját országaikban is hasonló rendezvényeket szervezzenek.