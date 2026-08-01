Kijevi hadiüzemekre mért tömeges csapásról tett bejelentést az orosz minisztérium

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 1. 16:36

Tömeges csapást mért kijevi és az ukrán főváros környékén működő hadiüzemekre és katonai célokra használt logisztikai központokra az orosz hadsereg - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal támadott objektumok

rakétafegyverek, pilóta nélküli légijárművek, radarállomások és rádióelektronikus harci eszközök

gyártására, tárolására és szállítására szolgáltak.

A minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az éjszaka folyamán 274 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 17 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.

Tíz oroszországi repülőtér, köztük a Moszkva körzetében működő Zsukovszkij és Domogyedovo forgalmát biztonsági okokból korlátozták.

A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megyében, Mala Belozirka település közelében

ukrán dróncsapás ért egy autóbuszt; egy ember életét vesztette, tizenketten pedig megsebesültek.

A járművön 55 utas - a dnyipropridnei vasúti kombinát dolgozói - és a gépkocsivezető tartózkodott.

A RIA Novosztyi hírügynökség a moszkvai katonai tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy

az orosz hadsereg július folyamán 32 települést foglalt el;

tizenkettőt a harkivi régióban, tizenegyet a donyecki, négyet a szumi, hármat a dnyipropetrovszki és kettőt a zaporizzsjai régióban.