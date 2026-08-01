Kijevi hadiüzemekre mért tömeges csapásról tett bejelentést az orosz minisztérium
Tömeges csapást mért kijevi és az ukrán főváros környékén működő hadiüzemekre és katonai célokra használt logisztikai központokra az orosz hadsereg - közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.
A tárca szerint a szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal támadott objektumok
rakétafegyverek, pilóta nélküli légijárművek, radarállomások és rádióelektronikus harci eszközök
gyártására, tárolására és szállítására szolgáltak.
A minisztérium beszámolója értelmében a légvédelem az éjszaka folyamán 274 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 17 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger fölött.
Tíz oroszországi repülőtér, köztük a Moszkva körzetében működő Zsukovszkij és Domogyedovo forgalmát biztonsági okokból korlátozták.
A túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá vont Zaporizzsja megyében, Mala Belozirka település közelében
ukrán dróncsapás ért egy autóbuszt; egy ember életét vesztette, tizenketten pedig megsebesültek.
A járművön 55 utas - a dnyipropridnei vasúti kombinát dolgozói - és a gépkocsivezető tartózkodott.
A RIA Novosztyi hírügynökség a moszkvai katonai tárca adataira hivatkozva azt írta, hogy
az orosz hadsereg július folyamán 32 települést foglalt el;
tizenkettőt a harkivi régióban, tizenegyet a donyecki, négyet a szumi, hármat a dnyipropetrovszki és kettőt a zaporizzsjai régióban.