Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon
Szerző: NKT
2026. július 31. 19:04
Roadpol Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon Magyarország egész területén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.
A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez
a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtók kiszűrése érdekében
a ROADPOL Operational Group (az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja) szervezi.
A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy
az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól,
hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen.
Országos Rendőr-főkapitányság
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