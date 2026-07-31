Sebességmérő akciót tart a rendőrség a jövő héten a közutakon

Szerző: NKT

2026. július 31. 19:04

Roadpol Speed elnevezéssel sebességellenőrző akciót tart a jövő héten a rendőrség a közutakon Magyarország egész területén - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.

A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzést, amelyhez

a magyar rendőrség is csatlakozik, a gyorshajtók kiszűrése érdekében

a ROADPOL Operational Group (az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának Műveleti Csoportja) szervezi.

A gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok - írták, fontosnak nevezve ugyanakkor, hogy

az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a száguldozástól,

hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen.

Országos Rendőr-főkapitányság