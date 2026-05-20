Vádat emeltek egy borsodi nő ellen, unokája sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal vádolják

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 20. 14:37

Minősített szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy nő ellen, aki a vád szerint saját unokája sérelmére követett el szexuális bűncselekményt – közölte az ügyészség szerdán.

A tájékoztatás szerint a 10 éves fiú gyermekotthonban volt elhelyezve, ahonnan rendszeresen megszökött, és nagyszülei borsodi kisvárosban lévő otthonába ment.

A vádirat szerint több alkalommal történt bűncselekmény

A vádirat alapján 2024 májusában a vádlott a sértett sérelmére szexuális cselekményt végzett, miközben a gyermek tiltakozott. A közlés szerint a nő fenyegetéssel próbálta megakadályozni az ellenállást.

Az ügyészség szerint az éjszaka folyamán két alkalommal is történt szexuális erőszak, amelynek a gyermek nagyapja vetett véget, amikor tetten érte a nőt. A férfi rendőri intézkedést kért, és a rendőrök kiérkezéséig visszatartotta a vádlottat. Az intézkedést követően a gyermeket visszavitték a gyermekvédelmi otthonba.

A közlemény szerint néhány nappal korábban is történt hasonló bűncselekmény a gyermek sérelmére.

Fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, azzal, hogy ne bocsáthassák feltételes szabadságra.

Emellett azt is kezdeményezték, hogy a nőt végleges hatállyal tiltsák el minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek során 18 év alatti személlyel kerülhetne kapcsolatba.