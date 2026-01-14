Navracsics Tibor: Az önkormányzati reform egyik alapvető fontosságú kérdése a szolidaritási hozzájárulás

Szerző: Gondola

2026. január 14. 06:05

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint az önkormányzati reform egyik kulcskérdése a szolidaritási hozzájárulás rendszere, annak mértéke, befizetési módja és felhasználása.

Erről a miniszter egy Facebook-videóban beszélt, miután folytatta az önkormányzati szövetségekkel zajló konzultációkat.

A Megyei Jogú Városok Szövetségével és a Kisvárosok Szövetségével tartott egyeztetéseken egyértelművé vált, hogy az önkormányzatok számára alapvető fontosságú a finanszírozás átláthatósága. Navracsics példaként említette a Versenyképes Járások Programot, amely lehetővé teszi, hogy a polgármesterek és a lakosok pontosan nyomon követhessék, hol és milyen fejlesztésekre fordítják a települések által befizetett iparűzésiadó-többletet.

Lipők Sándor, a Kisvárosok Szövetségének elnöke szerint a kisvárosok feladatai nincsenek megfelelően finanszírozva, ezért ennek rendezését kérték a minisztériumtól. Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei jogú városok szerepe bővült, már térségi feladatokat is ellátnak, ezért kezdeményezték státuszuk módosítását és törvényhatósági jog biztosítását, ami nagyobb és arányosabb finanszírozást tenne lehetővé.