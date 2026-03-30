Fülöp Attila: Megújul a Budapesti Szent Ferenc Kórház

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 30. 13:37

A Budapesti Szent Ferenc Kórház számára európai uniós forrásból 3,95 milliárd forintot biztosítanak energetikai beruházásra, a forrásnak köszönhetően tovább folytatódhat az intézmény megújulása. Minderről Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszélt hétfőn az intézményben tartott sajtótájékoztatón.

A kereszténydemokrata politikus, aki a kormánypártok képviselőjelöltje a főváros 4. számú egyéni választókerületében a parlamenti választáson, közölte: választókerületében

a Budapesti Szent Ferenc Kórház mellett a Budai Irgalmasrendi Kórház 8,7 milliárd forintot kap energetikai fejlesztésre,

valamint beszélt arról is, hogy az elmúlt hetekben a II. és III. kerületiek körében folytatott konzultáció eredménye szerint a második legtöbb javaslat egészségügyi fejlesztésre vonatkozott.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára kiemelte: a kormány kötelessége, hogy az orvosok, az ápolók, a betegek és a hozzátartozók érdekében minél több lehetőséget biztosítsanak. Az uniós pénzek hazahozatala érdekében folytatott sikeres tárgyalásoknak köszönhetően 31,5 milliárd forintból nyolc egészségügyi intézményt korszerűsítenek, a fejlesztések révén 35 százalékos megtakarítást kell elérni energetikai szempontból – tette hozzá. Megjegyezte, voltak, akik azon dolgoztak, hogy a Magyarországnak járó, jogos európai uniós pénzek ne érkezzenek meg, valaki ennek tekintetében örömét fejezte ki.

Toldy-Schedel Emil, a kórház főigazgatója arról beszélt: a kardiovaszkuláris rehabilitációs centrumuk országos ellátási területű, az intézményüknek százötven ágya van. Az uniós támogatásból megvalósítják a régi épületük energetikai felújítását, valamint mintegy negyven, nővérszállóként működő lakás korszerűsítését. Felújítják a Széll Kálmán tér közelében található Pulzus Egészségügyi Központot is.