Német pénzügyminiszter: megalapozottak a kerozinhiány miatti aggodalmak Európában

Szerző: MTI

2026. április 18. 15:08

Megalapozottak az európai aggodalmak a várható kerozinhiány miatt - figyelmeztetett Lars Klingbeil német pénzügyminiszter egy szombaton megjelent német lapinterjúban, amelyben a megújuló energiára való átállás gyorsítását sürgette.

"Nagyon komolyan kell vennünk a kerozinhiányra vonatkozó figyelmeztetéseket" - mondta Klingbeil a Der Spiegel című német hírmagazinnak adott interjújában. Kiemelte:

nemcsak az olajár okozta problémával kell foglalkozni, hanem az ellátásbiztonságot is szem előtt kell tartani.

A tárcavezető intézkedéseket szorgalmazott az Európában kialakuló hiány kezelésére, és arra sürgette a német koalíciós kormányt, hogy az iráni konfliktus fényében gyorsítsa fel a fosszilis tüzelőanyagokról a megújuló energiára való átállást.

A pénzügyminiszter a konfliktus elhúzódó hatásaira is figyelmeztetett. Szerinte

a jelenlegi helyzet az ukrajnai háború során kialakult energiaválsághoz hasonló problémákat okoz.

A pénzügyminiszter washingtoni útjáról hazatérve - ahol részt vett a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi ülésein - hangsúlyozta: csökkenteni kell Németország fosszilis energiahordozóktól való függőségét. Klingbeil csütörtökön felszólította a német gazdasági minisztert, hogy ne lassítsa az energetikai átállást. Emlékeztetett: a koalíciós megállapodás a megújuló energiák további bővítését írja elő.

A Nemzetközi Energiaügynökség pénteken arra figyelmeztetett, hogy

a következő hat hétben több európai országban is kerozinhiány alakulhat ki.

Katherina Reiche német gazdasági miniszter ezzel kapcsolatban jelezte: Németország ellátását nem kizárólag importból fedezik, mivel a repülőgépek üzemanyagát hazai finomítókban is előállítják.

A német légiközlekedési vállalatok szövetsége (BDL) ugyanakkor arra számít, hogy még az iráni konfliktus gyors lezárása esetén is csak lassan normalizálódhat az energiapiaci helyzet.

A kerozin ára február vége óta több mint kétszeresére emelkedett,

az importált üzemanyag nagy része a Közel-Keletről érkezik, ahol a konfliktusban több olajlétesítmény is súlyosan megrongálódott.