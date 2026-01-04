Orbán Viktor: a Venezuelában végrehajtott katonai akciónak nincs magyar sérültje
Szerző: MTI
2026. január 4. 06:05
A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebookon.
A kormányfő hozzátette:
folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel,
hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.
"A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy
a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait
Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.
