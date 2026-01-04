Orbán Viktor: a Venezuelában végrehajtott katonai akciónak nincs magyar sérültje

Szerző: MTI

2026. január 4. 06:05

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs - írta Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a Facebookon.

A kormányfő hozzátette:

folyamatos kapcsolatban vannak a térségbeli nagyköveteinkkel,

hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.



"A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy

a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait

Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.