Kormányülés, Davos, Brüsszel: Orbán Viktor sűrű napok elé néz

Szerző: Gondola

2026. január 21. 16:06

A szerdai kormányülés után Orbán Viktor Davosba utazik, ahol Donald Trump amerikai elnök meghívására részt vesz a Gázai béketanácson. A meghívást Szijjártó Péter jelentette be, Orbán pedig a Harcosok Klubja Facebook-csoportban erősítette meg az utazást.

Davos után a miniszterelnök Brüsszelbe utazik egy rendkívüli EU-csúcstalálkozóra. A kormányülésen addig is kiemelt téma a szokatlanul hideg január miatti rezsicsökkentés módosítása.

Orbán Viktor szerint az extrém hideg miatt további intézkedésekre van szükség a lakossági terhek csökkentésére, és erről akár már a szerdai ülés után bejelentés is születhet.

Közben az is kiderült, hogy Donald Trump davosi útját technikai probléma nehezítette, ezért végül másik elnöki géppel utazott Svájcba.