Orosz kémkedési kísérlet

Szerző: MTI

2026. június 20. 14:35

Oroszországnak történő kémkedési kísérlet célpontja lehetett egy vezető francia dróngyártó vállalat, a Delair, amelyet megakadályozott a rendőrség, amikor egy prototípust filmező férfit letartóztatott a cég toulouse-i gyáránál - közölte pénteken a helyi és a párizsi ügyészség.

A párizsi ügyészség megerősítette az AFP hírügynökségnek a Le Parisien című napilap értesülését, miszerint június 3-án előzetes

letartóztatásba helyeztek egy 48 éves, Fehéroroszországban született férfit,

amikor "a francia és az ukrán hadsereg beszállító cégének egyik drónprototípusát filmezte".

A titkosszolgálatok belső kémelhárítási főigazgatósága, a DGSI nyomozása megállapította, hogy a férfi egy felvételt továbbított valakinek Oroszországba, a vádhatóság szerint.

Két nappal később a párizsi ügyészség előzetes eljárást indított, a nemzet alapvető érdekeinek többrendbeli megsértése miatt.

A férfi ellen azért emeltek vádat, mert

információkat adott át egy külföldi hatalomnak, Oroszországnak,

ami 15 év börtönbüntetéssel sújtható, valamint bűnszövetség gyanúja miatt is - tette hozzá az ügyészség.

Nyomozati források szerint a Spanyolországban élő férfi a Delair gyáránál filmezett Labege településen, a délnyugati Toulouse közelében.

A gyárat egyébként a férfi letartóztatását megelőző napon Molotov-koktélokkal támadták meg,

ami miatt a toulouse-i ügyészség nyomozást indított "veszélyes eszközzel elkövetett rongálás" miatt - közölte péntek este David Charmatz, toulouse-i ügyész.

A 15 éve alapított toulouse-i Delair dróngyártó, amely elismert tapasztalattal rendelkezik az ukrán konfliktusban, 250 embert foglalkoztat.

A cég többgenerációs légi és tengeralatti drónokat fejlesztett ki, amelyeket védelemre vagy ipari megfigyelésre használnak.

"Az illetékes hatóságok átvették az ügyet, nem kommentáljuk" - mondta az AFP-nek Stéphane Douce, a Delair kommunikációs vezetője. "Tevékenységünket nem érintették ezek az események, és (...) megtettük a szükséges intézkedéseket a társaságunk vagyona és munkatársai biztonságának megerősítésére" - tette hozzá.

Franciaországban a párizsi ügyészség a felelős az országban elkövetett külföldi beavatkozások gyanúinak kivizsgálásáért.

Néhány hasonló ügyet az utóbbi hónapokban nyilvánosságra hoztak az illetékes hatóságok.

Januárban

négy ember, köztük két kínai állampolgár, ellen indult eljárás Kínának történő kémkedés gyanújával.

A négy gyanúsítottat Franciaország délnyugati részén azzal a gyanúval vették őrizetbe, hogy érzékeny katonai adatokat próbáltak Kínába továbbítani. A vád szerint a két kínai állampolgár azért érkezett Franciaországba, hogy "megszerezze a Starlink hálózat műholdas adatait és létfontosságú, elsősorban katonai egységekből származó adatokat, majd azokat Kínába továbbítsa".

A francia rendőrség január 30-án kapott értesítést arról, hogy két kínai állampolgár

egy délnyugat-franciaországi faluban bérelt Airbnb-nyaralóból műholdas jelek megszerzésén dolgozik.

Az ügyre úgy derült fény, hogy helyi lakosok azt észlelték, hogy rendszeresen megszakad az internetszolgáltatás, amióta egy körülbelül két méter átmérőjű parabolaantennát telepítettek a bérelt nyaraló kertjébe. A bejelentés nyomán végzett házkutatás során a nyomozók "műholdas adatok fogadására alkalmas, parabolaantennákhoz csatlakoztatott számítógépes rendszert" találtak, amelyet lefoglaltak, a házban tartózkodó két kínai állampolgárt pedig őrizetbe vették.

Decemberben pedig egy kémeszközt fedeztek fel egy Franciaországban kikötött olasz komphajón. A francia belügyminisztérium "nagyon súlyos", feltételezhetően orosz beavatkozásnak minősítette az incidenst.