Balaton vs. Adria - Melyik az olcsóbb?

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. június 1. 17:35

A balatoni szállodák jelentős versenyelőnyben vannak az árak tekintetében a horvát tengerpart kedvelt üdülőhelyihez képest – derül ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége megrendelésére készült tanulmányból.

A veszprémi Pannon Egyetem a Szállás.hu és a Booking.com oldalakon elérhető ajánlatokat hasonlította össze három azonos időszakra vonatkozóan, és megállapította, hogy a tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden kategóriában lényegesen magasabbak a balatoni hotelekéinél.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének a Balaton régióhoz tartozó, a kutatásba bevont tagszállodái minden kategóriában várják a vendégeket az idei nyáron (5 éjszakás tartózkodással számolva), mint a kutatásba bevont horvátországi tengerparti szállodák (amely településeken a legtöbb magyar vendégéjszakát regisztrálták, és Budapesttől 600 kilométeres távolságon belül érhetők el).

A páros vendégek, mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák minden kategóriában lényegesen kedvezőbb árakat kínálnak.

A reggelis ellátás esetében a tengerparti szállodák árai mintegy másfélszerese a balatoni szállodák árainak. Az egyes minőségi kategóriák esetében hasonló mértékű árkülönbségekről beszélhetünk, arányaiban a legnagyobb eltérés a négycsillagos egységeket jellemzi. Az eltérés abszolút értékben is számottevő: a háromcsillagos szállodák esetében meghaladja a 120 ezer forintot, a négycsillagos tengerparti szállodákban az átlagárak közötti eltérés 200 ezer forint feletti, az ötcsillagos egységeknél még ennél is magasabb, több mint 330 ezer forint.

A családok (2 felnőtt plusz 2 gyermek), mint szegmens számára – a Booking.com adatait alapul véve – a balatoni szállodák ugyancsak minden kategóriában jóval kedvezőbb árakat kínálnak. A horvátországi ötcsillagos tengerparti szállodák esetében kiemelkedően magasak az árajánlatok családos utazók számára. A balatoni szállodák versenyképessége a családoknak kínált lehetőségek esetében mind a reggelis, mind pedig a félpanziós ellátásban egyértelműen megmutatkozik – hangsúlyozzák a kutatók.

A reggelis ellátást kínáló háromcsillagos szállodákban a horvát tengerparton átlagosan egyharmaddal több kiadással számolhatnak a családok, mint a Balaton térségében: a négycsillagos egységek esetében másfélszeres az ár,

az elérhető ötcsillagos szállodák esetében pedig közel két és félszer annyiba kerül egy horvát tengerparti szállodában az elhelyezés, mint a Balaton partján.

A félpanziós ellátásban ugyancsak jelentősen kedvezőbbek az árak a balatoni szállodákban. A legnagyobb mértékű az árelőny az öt- és a négycsillagos egységekben, a legkisebb arányú különbség a háromcsillagos egységeket jellemzi. Abszolút értékben a félpanziós szállodai ellátás több mint 110 ezer forinttal lehet olcsóbb a Balatonnál a háromcsillagos egységekben, a négycsillagos egységekben több mint 470 ezer forinttal, az ötcsillagos szállodákban pedig csaknem 860 ezer forinttal. A kutatás eredményei szerint a Balaton 2026 nyarán nemcsak földrajzi közelségével, hanem meggyőzően kedvezőbb szállásáraival is versenyképes alternatívája lehet a horvát tengerpartnak – szögezik le a kutatók a Világgazdaság cikke szerint.