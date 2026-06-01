Egyre életveszélyesebbek a német pályaudvarok

Szerző: Euronews, Mandiner, Gondola

2026. június 1. 16:37

A német vasútállomásokon elkövetett erőszakos cselekményekre vonatkozó számadatok sok tisztviselőnek okoznak fejtörést. A hétvégétől kezdve a szövetségi rendőrség fokozta jelenlétét tíz nagy német város állomásain – számolt be az Euronews.

A bűnözés által 2025-ben leginkább érintett pályaudvarok a lipcsei központi pályaudvar voltak 859 erőszakos bűncselekménnyel, a dortmundi központi pályaudvar 735-tel, valamint a berlini központi pályaudvar 654-gyel. Ezt követően vita alakult ki a Deutsche Bahn személyzete ellen elkövetett támadások mértékéről.A rendőrségi statisztikák szerint tavaly összesen 27 800 erőszakos bűncselekményt követtek el vasútállomásokon.

Ezek között 980 rögzített késes támadás és több mint 2200 bejelentett szexuális bűncselekmény volt.

Körülbelül 5660 erőszakos cselekmény irányult szövetségi rendőrök ellen. A rendőrség szerint a feltételezett elkövetők között lényegesen több volt a nem német állampolgár, mint a német. Dirk Baier kriminológus „bűnözési gócpontként” írja le az állomásokat. A WELT-nek adott interjúban azonban a szakértő azt is kifejtette, hogy az állomásokon az erőszak éppen azért látszik jobban, mert ott nagyobb a rendőri jelenlét, és gyakrabban jelentik az eseteket.

A CDU frakcióvezető-helyettese a Bundestagban, technikai intézkedésekkel, például több kamerával kívánja javítani a pályaudvarok közbiztonságát, miközben egyúttal enyhítené a rendőrökre nehezedő nyomást. Erről jelenleg tárgyalások folynak a koalíciós pártok között. Az AfD Németország vasútállomásait „félelemmel teli helyeknek” nevezte, és szigorúbb büntetéseket, következetesebb kiutasításokat és fokozott rendőri jelenlétet követel.