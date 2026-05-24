Összecsapásokba torkollt a belgrádi kormányellenes tüntetés

Szerző: MTI

2026. május 24. 08:06

Könnygázt vetett be a rendőrség szombaton Belgrád központjában, miután összecsaptak az ellenzéki tüntetők a hatósággal.

A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavija téren több tízezren gyűltek össze

előrehozott választásokat és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve.

A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatal tüntetők csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A demonstrálók petárdákat, köveket és palackokat dobáltak a rohamrendőrökre, akik kordonnal vették körül a belgrádi városházát.

Ezt követően összecsapások törtek ki az államfői hivatal közelében és a szerbiai parlamenttel szembeni park mellett, ahol Aleksandar Vucic szimpatizánsai tavaly március óta táboroznak.

A rendőrség könnygázt és villanógránátokat vetett be a tömeg visszaszorítására,

miközben több tüntető szeméttel megtöltött kukákat gyújtott fel.

A demonstrálók közül sokan vörös tenyérlenyomatot ábrázoló jelvényt viseltek "Véres a kezetek" felirattal, valamint "A diákok győznek" feliratú transzparenseket emeltek a magasba.

Bojana Savovic ügyész a tüntetésen azt mondta: "az az állam, ahol a törvényeket nem alkalmazzák, vagy csak szelektíven alkalmazzák, már nem állam, hanem maffiaszervezet."

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.

A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és

másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását

és előrehozott választásokat követelve.

A rendőrség becslése szerint mintegy 34 300 ember vett részt a szombati megmozduláson, míg a tömegrendezvényeket figyelő Nyilvános Gyűlések Archívuma nevű szervezet körülbelül 100 ezer résztvevőről számolt be. Ellenzéki szimpatizánsok szerint viszont több százezren is voltak a téren és a környező utcákban.

Ana Brnabic házelnök jelentéktelennek nevezte a megmozdulást a rendőrség adataira hivatkozva, kijelentette: Szerbiában demokrácia van.

A szerb állami vasúttársaság szombaton minden Belgrádba tartó és onnan induló vonatot törölt, amit a bírálók szerint azért tettek, hogy megakadályozzák a tüntetők fővárosba jutását.

A vasúti közlekedést ugyanis az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban.

Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.