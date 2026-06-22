Halmay Gábor lett a KDNP Veszprém vármegyei elnöke
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2026. június 22. 16:37
A KDNP Veszprém vármegyei választmánya június 18-i ülésén Halmay Gábort választotta a szervezet új elnökévé. Az új vezető a közösségek erősítését és a kereszténydemokrata értékek képviseletét emelte ki céljai között.
A KDNP Veszprém vármegyei választmánya június 18-án tartotta ülését, amelyen értékelték az elmúlt időszak munkáját. Az ülésen köszöntőt mondott Hegedűs Barbara, a Fidesz Veszprém vármegyei elnöke és országgyűlési képviselő.
A vármegyei szervezet elnökévé Halmay Gábort, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnökét választották meg.
A megválasztott elnök megköszönte a bizalmat, és hangsúlyozta, hogy a közösségek erősítésén, a kereszténydemokrata értékek képviseletén, valamint a Fidesz–KDNP szövetség helyi együttműködésének fejlesztésén kíván dolgozni.