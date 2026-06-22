Lapít a Telex - a médiatrövényről inkább nem tájékoztat

Szerző: mandiner.hu, Gondola

2026. június 22. 10:01

Egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól az oly független és objektív Telexen – hívta fel a figyelmet a Média1, hangsúlyozva, hogy a tervezet tartalmának több részét kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke is.

A Telex olvasói az elmúlt napokban szinte semmit sem tudhattak meg arról, hogy a jövő hét elején elfogadásra váró médiatörvény-módosítással kapcsolatban több szakmai szereplő is komoly bírálatokat és javítási javaslatokat fogalmazott meg– írta a Média1. A portál emlékeztetett arra, hogy a tervezet tartalmának több részét részletes elemzésben kritizálta egy független médiajogász, habilitált egyetemi docens, továbbá a MÚOSZ elnöke, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke, valamint egy Fidesz-közeli médiaszervezet is – vagyis a médiapiac és az újságíró-szakma több irányából is érkeztek aggályok.

Jelezték, náluk is sorra jelentek meg a megszólalások: dr. Bayer Judit médiajogász, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem habilitált egyetemi docense részletes elemzést írt a tervezet gyenge pontjairól; kifogásokat fogalmazott meg a Fidesz-közeli Magyar Nemzeti Médiaszövetség; megszólalt Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke; valamint Kassai Zsigmond, a Sajtószakszervezet ügyvezető elnöke is.

Mint írták, a kritikák között szerepel például, hogy

a közmédiát felügyelő új testületben nem a szakmai, hanem a politikai jelöltek kerülnének többségbe,

de szó esett a tervezetben lévő inkonzisztenciákról, kockázatokról és lehetséges csapdákról is. A Media1 információit több médium is szemlézte vagy idézte, köztük a HVG, az Index, a Mandiner, de még Magyar Péter miniszterelnök testvérének lapja, a Kontroll is.

A Telexen azonban — legalábbis mi nem találtunk ilyen cikket — egyetlen szó sem jelent meg az elmúlt napok szakmai médiatörvény-bírálatairól.

Vajon miért maradt ki a Telexen egy olyan ügy, amely a közmédia jövőjét és ellenőrzését is érinti? Különösen annak fényében érdekes ez, hogy a Telex alapítványa tavaly közel 600 millió forintnyi 1%-os szja-támogatást gyűjtött be, független tájékoztatásra hivatkozva – olvasható a portál bejegyzésében.