Abszurd: elvesztette ápolói engedélyét egy brit nő az illegális bevándorlásról írt Facebook-bejegyzései miatt

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 22. 17:36

Törölték a brit ápolói nyilvántartásból Tracy Ellist, miután a szakmai felügyelet szerint az illegális bevándorlásról szóló Facebook-bejegyzései sértőek voltak etnikai kisebbségekre nézve.

Nagy-Britanniában megvonták Tracy Ellis ápolói működési engedélyét, miután a brit Ápolói és Szülésznői Tanács (Nursing and Midwifery Council, NMC) törölte nevét a szakmai nyilvántartásból. A döntés hátterében olyan Facebook-bejegyzések álltak, amelyekben Ellis az illegális bevándorlásról és egyes bevándorlói csoportokról fogalmazta meg véleményét - számolt be róla a Nius.

A szakmai testület szerint a hozzászólások megfélemlítő környezetet teremthetnek etnikai kisebbségi háttérrel rendelkező kollégák számára. A háromtagú fegyelmi bizottság háromnapos eljárás után arra a következtetésre jutott, hogy az ápolónő sértő kijelentéseket tett etnikai kisebbségekkel kapcsolatban.

A vizsgálat során a testület több Facebook-bejegyzést és kommentet elemzett. Az egyik hozzászólásban Ellis azt írta, hogy az albán bevándorlókat vissza kellene küldeni származási országukba:

„A kormánynak végre tennie kell valamit, és vissza kell küldenie ezeket az albánokat. Ez több mint nevetséges, itt az ideje, hogy végre a saját hajléktalanjaikon segítsenek.”

A bizottság ezt egy etnikai kisebbség ellen irányuló, rasszista kijelentésként értékelte.

A vizsgált bejegyzések között szerepelt egy, a 2024 júliusában történt southporti késes támadáshoz kapcsolódó hozzászólás is: „Felelős ezért egy illegális bevándorló.” Ugyanebben a bejegyzésben azt is írta: „Mi lett az országunkból?”

Egy másik Facebook-vitában, amikor valaki azt írta, hogy az illegális bevándorlók több jogot élveznek, mint a brit állampolgárok, Ellis válasza ez volt:

„Tudom, ettől rosszul vagyok.”

Az NMC jogi képviselője szerint a bejegyzések diszkriminatívak, rasszista jellegűek voltak, és nem egyeztethetők össze az ápolói hivatás alapvető értékeivel. A bizottság megállapította, hogy Ellis hosszabb időn keresztül ismételten hasonló nézeteket fogalmazott meg, és kevés belátást tanúsított magatartásának súlyosságával kapcsolatban.

Az ápolónő nem vett részt a meghallgatáson. Írásos nyilatkozatában közölte, hogy az illegális bevándorlással kapcsolatos nézeteit nem tudja megváltoztatni, ugyanakkor azokat nem vitte be a munkájába. Hangsúlyozta, hogy valamennyi betegét egyformán kezelte, függetlenül azok hátterétől. Ellis ugyanakkor bocsánatot kért szóhasználatáért, és azt írta, szégyelli online viselkedését, amelyet szakmaiatlannak és helytelennek nevezett.

A nyilatkozat nem változtatott a döntésen, a brit Ápolói és Szülésznői Tanács a megfogalmazott vélemények miatt törölte az ápoló nevét a szakmai nyilvántartásból.

A főkép illusztráció. Fotó: Magnific