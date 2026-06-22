Lemondott Keir Starmer brit miniszterelnök

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 22. 17:05

Távozik a brit Munkáspárt éléről Keir Starmer. A miniszterelnök a hónapok óta tartó belső pártnyomás és a gyenge támogatottsági mutatók után jelentette be döntését. Bejelentette lemondását Keir Starmer brit miniszterelnök.

A 63 éves munkáspárti politikus hétfőn londoni hivatalos rezidenciája, a Downing Street előtt közölte, hogy a nyár végéig lemond a Labour vezetői tisztségéről, ezt követően pedig rendezett átmenetet biztosít utódja számára. Starmer döntésével hónapok óta erősödő nyomásnak engedett saját pártján belül.

A miniszterelnök indoklása szerint a lépés hátterében a tartósan gyenge támogatottsági mutatók állnak. Beszédének különös hátteret adott, hogy a közelben Steve Bray ismert Brexit-ellenes aktivista hangosan Beethoven 9. szimfóniáját játszotta. A mű az Európai Unió himnuszaként is ismert.

Felszólalása végén Starmer láthatóan meghatódott. Hangja rövid időre elcsuklott, amikor feleségéről és gyermekeiről beszélt. A leköszönő miniszterelnök beszédében megvédte kormányzati munkájának mérlegét is. Egyebek mellett arra hivatkozott, hogy állítása szerint a bérek növekedése meghaladta az infláció mértékét.

Keir Starmer 14 év konzervatív kormányzás után lett Nagy-Britannia első munkáspárti miniszterelnöke. A tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazás óta ő volt az ország hatodik kormányfője.