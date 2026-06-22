Messi történelmet írt

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 22. 22:02

További rekordok előtt áll Lionel Messi, az argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, aki hétfőn az Ausztria elleni csoportmérkőzésen a világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa lett.

A 39. születésnapját szerdán ünneplő klasszis a találkozó elején kihagyott büntetővel két rekordot is fölülírt: ez volt világbajnokságokon a hetedik elvégzett tizenegyese és a harmadik hibája, mindkettő csúcs a torna történetében. Messi végül a 38. percben egy balról érkező beadást értékesítve hagyta le a német Miroslav Klosét, majd a hosszabbításban állította be a 2-0-s végeredményt, amivel csapata biztosította helyét a legjobb 32 között. "Nagyon rosszul rúgtam a büntetőt, de szerencsére sikerült kijavítanom a hibámat. Kiegyenlített, kemény mérkőzés volt, mi pedig megdolgoztunk a sikerért. Boldog vagyok, hogy meglett a továbbjutás, így egy nyugodt hét elé nézünk" - mondta a lefújást követően Messi, akitől egyelőre a gólpassz "hiányzik", hiszen ebben a tekintetben legendás honfitársát, Diego Maradonát (8) előzné meg az örökrangsor élén.

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- szériája a négy évvel ezelőtti világbajnokság egyenes kieséses szakaszában kezdődött, ő a harmadik a futballtörténelemben, akinek ez sikerült: 1958-ban a francia Just Fontaine, 1970-ben pedig a brazil Jairzinho volt képes erre. Az argentinok vasárnap Jordánia ellen zárják a csoportkört, míg az osztrákok Algéria ellen harcolhatják ki a továbbjutást.