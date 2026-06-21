Meg kell védenünk a gender-mentes oktatást!

Szerző: kdnp.hu

2026. június 21. 14:35

Idegen, nehezen azonosítható érdekek próbálják eltorzítani a társadalmat. Elbutítani a fiatalokat, ne tudják és ne is akarják megvédeni magukat, a családjukat, a hazát. Préda legyen az ország, a vagyon, az új nemzedék. Semlegesítenünk kell azokat a politikusokat, akik mindezt kiszolgálják.

Árad a gender! Hivatalosan kitett szivárványos zászlókkal van tele az Erzsébet híd – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán szombaton a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence úgy fogalmazott, a Tiszás kétharmad után

a gender akadálytalanul árad, „ma a hidakon, holnap az oktatásban”.

Nekünk viszont ezt nem kell tétlenül hagynunk, meg kell védenünk a család fogalmát, a gender-mentes oktatást! – szólított fel a kereszténydemokrata politikus.

A piros-fehér-zöld zászló a magyarság jelképe, nemzeti összetartozásunk jelképe, a hazaszeretet jelképe. Benne van az ezeréves történelmünk – írta a frakcióvezető. Hozzáfűzte, a szivárványos zászló az LMBT világideológia jelképe: nincs férfi és nő, nincs magyar vagy más nemzet, csak a gender számít, hogy ki, minek érzi magát abban a pillanatban,

nincsenek gyökerek, nincsenek közös értékek, nincsenek fix pontok

az életben, csak individualizmus van, minden relatív.

Máthé Zsuzsa, a KDNP országgyűlési képviselője posztjában kifejtette: az Erzsébet hídra a „Progress Pride” zászló került fel, amelyen a „sima” LMBTQ+ szivárványszínek mellett egy nyíl alakú sáv látható, rajta világoskék, rózsaszín és fehér színekkel, melyek a transzneműség színei; fekete és barna sávokkal, a marginalizált színes bőrű LMBTQ+ emberekre utalva, valamint egy sárga háromszög lila körrel, ami az interszexek jelképe. Ez alapján ez az úgynevezett Intersex-Inclusive Progress Pride Flag –

interszexeket is magában foglaló Progress Pride zászló – lobog

a már sok mindent látott vén Duna felett.

Magyarország Alaptörvényében ugyanakkor ma még benne van az, hogy „a születéskori nemtől nem lehet eltérni”, ami

deklarálja az emberiséggel egyidős biológiai valóságot:

„Az ember férfi vagy nő.” Egy kérdés feltétlen adódik: mit keres ennek fényében egy transzzászló a magyar főváros egyik hídján? – vetette fel Máthé Zsuzsa.

Címkép: Őket kell megvédenünk - szovetseg.mlsz.hu