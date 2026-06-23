Panyi Miklós: hallgassa meg a gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottság Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét

Szerző: MTI/Gondola

2026. június 23. 16:35

A Fidesz azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés gyermekvédelemmel foglalkozó vizsgálóbizottsága hallgassa meg Magyar Mártont és Bangó Sándor ügyvédjét, Litresits Andrást - közölte Panyi Miklós kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

A fideszes képviselő jelezte: az erről szóló levelet eljuttatja Diószegi Juditnak, a vizsgálóbizottság tiszás elnökének.

Kiemelte: politikai oldaltól függetlenül világosnak kell lennie, hogy fiatalokat, intézetben felnövő gyermekeket politikai célokra felhasználni helytelen, illetve elfogadhatatlan, ha ezért pénzt adnak vagy valamilyen más előnyt biztosítanak nekik. Ha arra vesznek rá gyermeket, hogy egy közéleti szereplővel szemben fogalmazzon meg bizonyos állításokat, az még egy szinttel magasabb kategória, és ha ez a nyilatkozat egy pedofil vád megtételére vonatkozik, minden politikai normalitáson túlmegy - hangsúlyozta.

Panyi Miklós azt mondta, aljasság, ha anyagilag nehéz helyzetben lévő, mentálisan terhelt gyereket csapnak be, ahogy ez Bangó Sándor esetében is történt, hiszen több pénzt ígértek neki, mint amennyit kapott, és "belehúzták ebbe az ügybe", ami miatt tönkremegy az élete.

Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter miniszterelnök menekül az ügy elől.

Hangsúlyozta, a Szőlő utcai ügy alapjaiban ássa alá a közbizalmat az egész gyermekvédelmi intézményrendszerben, az ott dolgozókat stigmatizálják, tömeges a pályaelhagyás. Kijelentette, nemcsak ennek "a kamu Zsolti bácsi ügynek" szeretnének pontot tenni a végére, hanem annak a jelenségnek is, amit politikai pedofília kifejezéssel lehet definiálni, és amit a baloldal az elmúlt egy évben folyamatosan űzött.

A Tisza a kampányban folyamatosan politikai célokra használta a gyermekeket; nem csak Bangó Sándort, másokat is, ezért a Fidesz ez ellen a politikai pedofília ellen fel fog lépni - hangoztatta Panyi Miklós.

Frakciótársa, Pócs János közölte, bűncselekményre való felbujtás ügyében ismeretlen tettes ellen megtette a feljelentést az ügyészségen. Kiemelte, Litresits András jelen volt azon a tévéfelvételen, ahol Bangó Sándor labilis idegrendszerűnek vallotta magát, és azt mondta, nehéz helyzetben volt, vagyis bármire rá tudták venni, és olyan papírt írattak vele alá, miszerint akkor kapja meg a neki ígért teljes összeget, ha kimondja Zsolti bácsi teljes nevét.

Ezután közölte, hogy július 9-én kimondja a nevet, és ezzel egy időben letiltották a közösségi oldalait, hogy ne tudjon tovább fecsegni - mondta Pócs János.