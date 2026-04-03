Puskás Ferenc unokája magyar állampolgárságot kapott

Szerző: MTI

2026. április 3. 08:08

Puskás Ferenc unokája, Isabel Damborena Puskas magyar állampolgárságot kapott; az egykori futballista legendája, élettörténete és pályafutása hazánk egyik legfontosabb értéke, s örökségének ápolása az egyik legfontosabb feladat ma is - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közlése szerint

a tárcavezető a Bozsik Arénában mondott beszédet Isabel Damborena Puskas, valamint az ő gyermeke és unokája állampolgársági ünnepségén,

ahol azt kívánta nekik, hogy ugyanolyan emelt fővel használják magyar útlevelüket, mint ahogy Puskás Ferenc viselte a nemzeti válogatott címeres mezét.

Beszédében kiemelte, hogy munkája során

bármerre járt a világban, a legtöbben "a Hungary szó mellett a legtöbben a Puskást említették

képzettársításként".

"Azt hiszem, ennél a szóösszetételnél gyakrabban semmit nem hallottam akkor, amikor külföldön kiderült, hogy honnan jövök, vagy valahonnan be kéne azonosítani a hazámat" - mondta.

"Ez azt mutatja, hogy

Puskás Ferenc legendája, élettörténete és pályafutása hazánk egyik legfontosabb értéke,

a magyar kincsestár egyik legnemesebb darabja" - vélekedett.

"Ma minden rendkívül bonyolult, minden össze-vissza változik, csapkodnak a villámok és a hullámok, s ilyen korszakokban mindenki a biztos pontokat, a fogódzókat keresi, így nekünk a magyar külpolitikában Puskás Ferenc öröksége egy ilyen fogódzó és Puskás Ferenc örökségének ápolása az egyik legfontosabb feladatunk, hiszen a világ távoli pontjain nagyon-nagyon sok helyen Magyarország és a magyarok iránti szimpátia Puskás Ferenctől és Puskás Ferencből származik" - fogalmazott.

Szijjártó Péter amiatt is méltatta az Aranycsapat egykori kapitányát, hogy hiába hagyta el a szülőföldjét, soha nem felejtette el sem a gyökereit, sem a hazája, sem a honfitársai iránt érzett szeretetét.

"Puskás Ferenc az emigrációban is meghódította a világot, és örökre beírta nevét a világ legnagyszerűbb sportolói közé.

És a családja is ebben a szellemben élt. Hallhattuk, hogy Erzsébet asszony a menekülést, a megmenekülést követően már csak a magyar irataival utazott, Öcsi bácsi pedig bár hat nyelven is beszélt, az elmondások szerint imádkozni mindig magyarul imádkozott. És ezt a hitet és ezeket az értékeket adta át az unokáknak is" - húzta alá.

"És a mai alkalom is azt bizonyítja, hogy bárhová is sodorta az unokákat az élet, a kapott értékeket a szívükben őrizték" - folytatta.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a Budapest Honvéd akadémiájánál is büszkén vallják Puskás Ferenc örökségét, és a fiatalokat is ennek szellemében nevelik.

"A Honvéd akadémiáján nem kizárólagosan az a cél, hogy jó játékosokat képezzünk, hanem az is, hogy jó embereket neveljünk, olyan embereket, akik hűek a hazájukhoz. És azt szeretnénk, hogyha a nálunk nevelkedő fiatalok minden szempontból Puskások szeretnének lenni. Játékosként, emberileg és magyarként is" - jelentette ki.

"És azt is el kell mondjam önöknek, hogy mi Puskás Ferenc és Bozsik József örökségének is tartozunk annyival, hogy

néhány hét múlva már matematikailag is biztossá tegyük, hogy a Honvéd visszakerül oda, ahol a helye van:

a magyar futball élvonalába" - hangsúlyozta.