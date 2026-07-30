Szerző: MTi/Gondola

2026. július 30. 20:33

Inváziós erdészeti kártevő fenyegeti a kőrisfákat, a kőrisrontó karcsúdíszbogár elleni védekezésben a lakossági jelzések is segíthetnek - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön az MTI-vel.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a károsító Beregsurány térségében már megtelepedett, a jelenlétükre utaló tünetek a fákon is láthatók. A kőrisrontó karcsúdíszbogár rövid idő alatt

végzetes károkat okoz,

lárvái a fák kérge alatt fejlődnek, járataik megszakítják a víz- és tápanyagszállítást, így

a kőrisek menthetetlenül legyengülnek és elpusztulnak.

A terjedés egyetlen hatékony gátja az, ha eltávolítják a fertőzött fákat és száz méteres körzetben minden gazdanövényt - írták.

A közlemény szerint a korai felismerés és a gyors beavatkozás kulcsfontosságú. A magyar kőris a Kárpát-medencében kiemelt természeti értéket képvisel, de egész Európában veszélybe kerültek a kőrisállományok, az erdőkben és a településeken élő példányok egyaránt.

A kártevő megtelepedését a fakéreg leválása mutatja,

és a korona ritkulása is gyanús tünet. A Nébih és a területileg illetékes növényvédelmi hatóságok folyamatosan ellenőrzik a fákat, a bejelentéseket a hivatali honlapon található tematikus űrlapon fogadják.

A kőrisrontó karcsúdíszbogárról szóló Nébih-oldalon olvasható tájékoztatás szerint a kormányhivatalok növény- és talajvédelemmel foglalkozó osztályait is lehet értesíteni