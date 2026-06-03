Rétvári Bence: a miniszterelnök feladta a magyar semlegesség politikáját az orosz-ukrán háborúban

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. június 3. 18:06

A miniszterelnök feladta Magyarország semlegességi politikáját az orosz–ukrán háború ügyében, és Ukrajna oldalára állt - hangsúlyozta a Facebookon Rétvári Bence.

Rétvári Bence a miniszterelnök berlini és párizsi útját értékelve közösségi oldalán azt írta, hogy a kormányfő feladta a magyar semlegesség politikáját az orosz–ukrán háborúban, és nyíltan Ukrajna oldalára állt.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője szerint Magyar Péter feladta a magyar vétót, így elindulhatnak az uniós csatlakozási tárgyalások Ukrajnával, valamint megnyithatják az első tárgyalási fejezetet.

Rétvári Bence azt is állította, hogy a kormányfő hozzájárult egy olyan uniós költségvetés elkészítéséhez, amelyből Ukrajna jelentős összegeket kap. Megfogalmazása szerint ezek az összegek Magyarországról, a magyar vállalkozásoktól és a magyar közszolgáltatásoktól fognak hiányozni.

„Ilyen az, amikor valaki feladja a nemzeti érdeket, és beáll a sorba”

– fogalmazott a KDNP frakcióvezetője.

A KDNP Facebook-oldalán közzétett értékelés szerint Magyar Péter és Emmanuel Macron párizsi sajtótájékoztatóján nem hangzott el érdemi információ. A bejegyzés úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnök üres kézzel tér haza Párizsból.