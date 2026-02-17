Szijjártó Péter: Magyarország nem szívességet kért Horvátországtól

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország nem szívességet kér Horvátországtól, amikor az orosz kőolaj szállítását kéri az Adria kőolajvezetéken keresztül, hanem az uniós szabályok betartását várja el.

A miniszter szerint mivel Ukrajna politikai okokból nem engedi a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, az EU előírásai lehetővé teszik, hogy Magyarország és Szlovákia tengeri úton is vásároljon orosz kőolajat. Ennek érdekében a két ország arra kérte a horvát kormányt, hogy biztosítsa az Adria vezetéken keresztüli tranzitot.

Szijjártó hangsúlyozta: az Adria vezeték nem képes teljes mértékben kiváltani a keleti irányú szállítást, de kiegészítő útvonalként alkalmas lehet átmeneti megoldásra. Arra szólította fel Horvátországot, hogy a kötelező európai szabályoknak megfelelően járjon el.