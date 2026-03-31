Szijjártó Péter: minden idők egyik leggátlástalanabb, legsúlyosabb külföldi beavatkozása zajlik a magyar parlamenti választásba

Szerző: Gondola

2026. március 31. 13:35

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere élesen bírálta a magyar parlamenti választásba történő külföldi beavatkozást, amely szerinte minden idők egyik leggátlástalanabb, legsúlyosabb akciója.

A miniszter keddi nyilatkozatában elmondta, hogy a telefonbeszélgetéseit lehallgatták, majd ezek felvételeit, részben magyar újságírói segítséggel, a választás előtti hetekben nyilvánosságra hozták.

Szijjártó hangsúlyozta, hogy az eset Ukrajna érdekeit szolgálja, és egyértelműen a magyar választási folyamatba való beavatkozásként értékelhető.

A miniszter kiemelte, hogy a kiszivárogtatott beszélgetések nem tartalmaznak olyan információt, amit korábban ne hozott volna nyilvánosságra. Részletesen ismertette, hogy az európai uniós szankciók és döntések kapcsán nemcsak az orosz külügyminiszterrel, hanem más, nem EU-tag államok képviselőivel is rendszeresen egyeztetett, és a jövőben is ezt fogja tenni. Az ő álláspontja szerint a szankciós politika komoly károkat okozott az Európai Uniónak, például áremelkedéseket, inflációt és az energiaárak elszabadulását, ezért Magyarország mindig is ellenezte azokat a szankciókat, amelyek veszélyeztetik az ország energiaellátását vagy a béke fenntartását.

Szijjártó az esetet óriási botránynak minősítette, rámutatva, hogy a titkosszolgálati lehallgatás és a nyilvánosságra hozás súlyos demokratikus problémát jelent. A miniszter szerint az ügy világosan jelzi, hogy a magyar parlamenti választás tétje nem csupán politikai preferencia, hanem a szuverén nemzeti kormány fennmaradása szemben egy külföldi beavatkozással támogatott, bábkormány létrehozásának lehetőségével.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar választóknak tudatában kell lenniük a külső nyomásnak, és a választások során az ország szuverenitásának megőrzését kell szem előtt tartaniuk, miközben a kormányzat továbbra is az ország érdekeit és biztonságát kívánja védeni.