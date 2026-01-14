Szijjártó Péter: A nemzeti kormány nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék

Szerző: Gondola

2026. január 14. 12:06

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, hogy a jelenlegi nemzeti kormány nem engedi, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék.

Brüsszel eddig is óriási összegeket fordított Ukrajna támogatására, most pedig egy új, 800 milliárd dolláros igényt kíván elfogadtatni, amely az ukrán állam működtetését szolgálná, a katonai kiadásokon felül.

A miniszter hangsúlyozta: az EU-ban hamarosan kulcsfontosságú vita kezdődik arról, hogy ezt az összeget az európai – köztük a magyar – emberek pénzéből finanszírozzák-e. Brüsszel már javaslatokat is tett arra, honnan vonnák el a forrásokat: többek között az otthonteremtési támogatásokból, a 13. és 14. havi nyugdíjból, a családi és anyai adókedvezményekből, az egészségügyből, a fiatalok munkáshiteléből, valamint a rezsicsökkentés megszüntetésével.

Szijjártó szerint ezek az intézkedések elfogadhatatlanok, és a kormány mindaddig megakadályozza őket, amíg hatalmon van.

Úgy véli, Brüsszel ezért szeretne Magyarországon „bábkormányt” látni, amely hozzájárulna a magyar pénzek Ukrajnába küldéséhez. A miniszter az április 12-i választás tétjét abban látja, hogy a magyar választók eldöntsék: a magyar emberek pénzét belföldön, vagy Ukrajna finanszírozására használják-e fel.