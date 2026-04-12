Szijjártó Péter: sorsdöntő választás a mai

Szerző: MTI

2026. április 12. 08:36

Sorsdöntő választás a mai, a valaha volt parlamenti választások közül ennek a legnagyobb a tétje - mondta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Dunakeszin, miután kora reggel leadta szavazatát.

Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a mostani választásokon

a magyar emberek dönthetnek arról, hogy Magyarország életét az elkövetkezendő esztendőkben a béke vagy a háború határozza meg.

Az elmúlt négy évben "minden nap megpróbálták belezsarolni, beletolni, beleprovokálni" Magyarországot a szomszédban zajló háborúba, amit a kormány az elmúlt négy esztendőben nem engedett - fogalmazott.

Mint hozzátette, ennek a választásnak most az a tétje, hogy hazánk a következő négy évben is ki tud-e maradni a háborúból.

"Arra kérek nagy tisztelettel mindenkit, hogy

Magyarország békéjének, biztonságának és háborúból történő kimaradásának biztosítása érdekében menjen el szavazni, válassza a békét,

biztonságot és a háborúból való kimaradást. Ezt ma egyetlen párt tudja biztosítani, ez pedig a Fidesz" - tette hozzá Szijjártó Péter.