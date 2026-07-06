Újabb kirúgás - A Nemzeti Sport főszerkesztője is távozott

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. július 6. 18:21

A közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítették a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.

A Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel. A közlemény szerint a lap vezetésére és a főszerkesztői feladatok ellátására – szintén azonnali hatállyal – Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa kapott ideiglenes főszerkesztői megbízást.

Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a hazai sportélet meghatározó, hiteles, szakmai és korszerű médiumaként szolgálja az olvasókat, a sportújságírás szakmai és etikai alapelveinek következetes érvényesítésével, ezeknek az elveknek a mindenkori főszerkesztőnek is meg kell felelnie – írták. Közölték azt is, hogy a személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön.

Az új vezetés a következő hetekben átfogó szakmai áttekintést végez a szerkesztőség működéséről, és megteremti a hiteles, kiegyensúlyozott és politikai befolyástól mentes sportújságírás feltételeit – áll a közleményben.

Nem ez volt az első eset, hogy politikai tisztogatás történt.

A Fidesz már Horváth András kinevezését is politikai döntésnek nevezte, hangsúlyozva, hogy ez épp ellenkezője annak, amit a Tisza ígért az embereknek. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz képviselője és a művelődési bizottság elnöke arról beszélt, kérték, hogy a pályáztatásra legyen elég idő és a pályázókat a közvélemény széles körben ismerhesse meg, a bizottság pedig személyesen is hallgathassa meg a jelölteket. Egy egyszerű életrajz és motivációs levél alapján kellett dönteni a tiszás jelöltről, kikényszerített sürgősséggel.

Egy olyan vezetőről, aki több tízmilliárd forint és több ezer ember sorsa fölött fog dönteni egy személyben – fogalmazott Szentkirályi. A közmédiás tisztogatás ráadásul a miniszterelnökig vezethető vissza, aki május végén lemondásra szólította fel a közmédia két vezetőjét, Papp Dániel mellett Altorjai Anitát.