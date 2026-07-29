Sztrájkbizottság alakult a szegedi gumigyárban

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 29. 16:09

Sztrájkbizottság alakult a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában - tájékoztatta a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke kedden az MTI-t.

Radics Gábor elmondta, a munkavállalók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató vagy adja oda a dolgozóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri, 100 ezer forintos jutalmat, vagy

jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között.

Az érdekvédelmi vezető felidézte, az üzemben a szakszervezet előzetes tájékoztatása nélkül június 22-én "munkásgyűlést" tartottak, melyen arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak SZÉP-kártyán. A jutalom kifizetésének feltétele az lett volna, hogy a szakszervezet elfogadja a munkáltató által egyoldalú döntéssel áprilistól nyújtott 6,5 százalékos - ténylegesen azonban éves szinten kevesebb mint 5 százalékot jelentő - bérfejlesztést, a dolgozók pedig egy évre lemondanak kollektív érdekérvényesítési jogukról.

Az elnök leszögezte,

elfogadhatatlannak tartják a munkavállalók presszionálását.

A szakszervezet követelése, hogy a munkaadó áprilistól visszamenőleges hatállyal adjon további 2 százalékos bérfejlesztést, ha bérmegállapodást akar, mellyel elérnék éves szinten a 6 százalék körüli nominális béremelést - tudatta az elnök.

Radics Gábor közölte, a sztrájkbizottság megalakulásáról tájékoztatták a munkáltatót, és jogászokkal konzultálva

elkezdik a munkabeszüntetés előkészítését.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. közleménye szerint a cég elkötelezett amellett, hogy munkatársai számára a térségben versenyképes bérezést és széles körű juttatási csomagot biztosítson. A rendelkezésre álló bérpiaci adatok alapján a vállalkozás fizetései a helyi munkaerőpiaci szint felett helyezkednek el, miközben az elmúlt években végrehajtott béremelések mértéke szintén meghaladta a piaci átlagot.

A cég munkatársai az alapbéren felül számos további juttatásban részesülnek, többek között cafeteria-elemekben, emelt műszakpótlékokban, szombati és vasárnapi pótlékokban, teljesítménybónuszban, élet- és baleset biztosításban, egészségbiztosításban, valamint nyereségrészesedési prémiumban - írták, hozzátéve: ezek alapján meggyőződésük, hogy a bérezés és a juttatások együttesen versenyképes és kiszámítható megélhetést biztosítanak munkatársaik számára.

A vállalat minden évben egyeztet a szakszervezettel a bérekről és a munkavállalókat érintő kérdésekről. Az elmúlt két évben ugyanakkor a felek között nem született megállapodás, mivel a szakszervezet által megfogalmazott igényeket a társaság a gazdasági és piaci környezet figyelembevételével nem tartotta fenntarthatónak - áll a közleményben.

Emlékeztettek arra,

a munkáltató idén már végrehajtott egy 6,5 százalékos béremelést

és egy további egyszeri kifizetés lehetőségét is felajánlotta a munkavállalók számára egy bérmegállapodás részeként, de sajnálattal vették tudomásul, hogy ezt a szakszervezet nem fogadta el.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. továbbra is elkötelezett a konstruktív párbeszéd mellett, és a jövőben is nyitott minden olyan egyeztetésre, amely figyelembe veszi a munkavállalók érdekeit, valamint a vállalat hosszú távú működésének és versenyképességének szempontjait - írták.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Rubber Industrial Kft. tavaly 50,346 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételt ért el, amely mintegy 7 százalékkal maradt el a 2024-estől.

A vállalkozás értékesítésének 96 százaléka származik exportból.

A cég adózott eredményét tavaly 24,564 milliárd forintra növelte, ami 37 százalékkal magasabb a 2024-esnél.

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