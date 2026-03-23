Pánik a Tiszában - nem működik a mozgósítás

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 23. 08:03

A Tisza elérte a végső kétségbeesés állapotát: orosz beavatkozásról szóló kamusztorikkal próbálják előkészíteni a választási vereségüket - írta közösségi oldalán Orbán Balázs.

A kormányfő politikai igazgatója hosszú, elemző bejegyzésében a választási kampányról, a közvéleménykutatási adatokról, a Tisza Párt ukrán befolyásolásáról és a geopolitikai helyzetről is részletesen beszámol. „A Békemenet valódi vízválasztó volt. A nemzeti oldal elképesztő lendületet kapott, melyet tovább tudott vinni a miniszterelnök országjárásába is. Az egymást követő események felrázták a háborúellenes tábort: Kaposvár, Eger, Dunaújváros, Szentendre, Miskolc mutatta meg, hogy a magyarok kiállnak a háború és az ukrán zsarolás ellen” – utalt a nagy tömegeket vonzó országjárásra.

Orbán Balázs szerint Magyar Péter küzd a mozgósítással, mivel a Fidesz támogatói minden helyszínen kétszer-háromszor többen vannak, mint a Tisza Párt eseményein.

Kiemelte, hogy a Nézőpont Intézet friss mérése szerint a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 46 százalék, míg a Tisza Párt 40 százalékon áll. A Mi Hazánk 8 százalékkal stabil harmadik. Több kulcskörzetben pedig jelentős Fidesz-előny látható. „Mindezt úgy, hogy hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásba a közösségi média platformokon keresztül, és Magyar Pétert támogatja. (…)Brüsszel egy ukránpárti kormányt akar, ezért segíti Magyar Pétert” – mutatott rá Orbán Balázs, aki szerint a Tiszát egyre jobban leleplezik saját szövetségesei. Felidézte, hogy egy ukrán képviselő is részt vett a Tisza-meneten, ahonnan ukránul jelentkezett be. A politikus azt hirdeti, hogy minden ellenzéki képviselőjelölt lépjen vissza a Tisza javára, és elismerte, hogy a Tisza Párt győzelme Ukrajna érdeke. A politikus egyben egy befolyásos magyarországi ukrán szervezet vezetője, akit Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tüntetett ki nemrég.

A magyargyűlölő Daniel Freund, Soros György EP-képviselője is részt vett a Tisza Párt menetén március 15-én, aki elmondta, hogy azért kell Magyar Pétert támogatni, mert ő megadna minden szükséges pénzügyi és katonai támogatást Ukrajnának.

Napokon belül nyilvánosságra kerülhet egy nemzetbiztonsági jelentés, ami alapjaiban rázhatja meg az utolsó heteket. A sajtóbeszámolók szerint már a választás előtt kiderülhet, hogy egy politikai erő mögött külföldi, illegális támogatás áll. Egyre inkább kirajzolódik a kapcsolat Kijev, Brüsszel és a Tisza Párt között, politikai és pénzügyi háttérrel” – részletezte a kormánypárti politikus, aki szerint az ukrán pofátlanság nem ismer határokat, mivel az ukrán külügyminisztérium kijelentette, hogy választási megfigyelőket akarnak Magyarországra küldeni. „Az az Ukrajna, ahol már két éve halasztják a saját elnökválasztásuk megtartását. Amely direkt módon beavatkozik a magyar választásokba a Tisza Párt oldalán. Az, amely olajblokáddal zsarolja Magyarországot, és amelynek elnöke halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt” – sorolta.

„Mindezek ellenére – vagy talán pont ezért – egyre jobban jönnek elő a Fidesz támogatói, megérezve a választások tétjét. Erről tanúskodnak a közösségi médiában egymás után megjelenő videók, melyeken fiatalok, idősek, városiak, falusiak, férfiak és nők állnak ki, és vallják, hogy ha ki akarunk maradni a brüsszeli háborús tervekből, Ukrajna finanszírozásából, ha kívül akarjuk tartani Magyarországot a háborúból, akkor a Fidesz a biztos választás” – tette hozzá. „A Tisza tábora egyre inkább elköteleződik Ukrajna mellett, és egyre idegesebb, erőszakosabb, agresszívebb. (…) fenyegetően viselkednek újságírókkal és fideszes aktivistákkal” – hangsúlyozta Orbán Balázs, aki szerint a tiszás erőszak valódi ellenszere az, hogy olyan egyértelműen, látványosan, döntő erővel kell legyőzni őket az április 12-i választáson, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: a békét és biztonságot választó nemzeti oldal alkot többséget Magyarországon.

Kiemelte, hogy az európai vezetők Orbán Viktor újraválasztásával számolnak. A Politico is megírta, hogy belső információk szerint az európai állam- és kormányfők azzal számolnak, hogy április 12. után is Orbán Viktorral kell tárgyalniuk. „A Tisza Párt időközben elérte a végső kétségbeesés állapotát: külföldről importált orosz beavatkozásról szóló kamusztorikkal próbálják előkészíteni a választási vereségüket. Ugyanazt a forgatókönyvet követik, amit az amerikai demokraták is alkalmaztak: mivel pontosan tudják, hogy nem tudnak nyerni a választáson, ezért előre felépítik azt a narratívát, amire hivatkozva aztán megkérdőjelezhetik az eredményt” – világított rá Orbán Balázs. „Nincs megállás! Fel, győzelemre!” – írta a fideszes politikus.