Tiszaújvárosi robbanás - Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak

Szerző: MTI

2026. május 23. 20:06

Foglalkozás körében elkövetett,

halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja

miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.

Janasóczki Attila tájékoztatása szerint

a helyszíni szemle után

elindult az eljárás.

A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek.

A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására.