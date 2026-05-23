Tiszaújvárosi robbanás - Foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak
Szerző: MTI
2026. május 23. 20:06
Foglalkozás körében elkövetett,
halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja
miatt folyik nyomozás a Mol tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szombaton az MTI-vel.
Janasóczki Attila tájékoztatása szerint
a helyszíni szemle után
elindult az eljárás.
A Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, kilencen megsérültek.
A tűzoltók aznap délelőtt eloltották a tüzet. Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyagellátására.
