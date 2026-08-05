Gulácsi Péter nem kapott gólt első meccsén a Villarrealban, és győztek

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 17:08

Gulácsi Péter kezdőként szerepelt új csapata, a Villarreal szerdai edzőmérkőzésén, melyet 1-0-ra nyert meg a spanyol labdarúgó-bajnokságban szereplő együttes.

A klub honlapja szerint a hétfőn szerződtetett korábbi magyar válogatott kapus

végigjátszotta a csapat edzőközpontjában rendezett, Levante elleni találkozót,

melyen több szép védést is bemutatott. A Villarreal a zöld-foki köztársaságbeli Logan Costa 62. percben szerzett góljával 1-0-ra győzött.

A 36 éves Gulácsi 11 idény után hagyta el a német RB Leipzig csapatát, amelynél 362 mérkőzést játszott.