Kánikulai munkavédelmi problémák

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 5. 19:05

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a kánikulai krízishelyzetben felerősödött munkavédelmi problémák közös megoldását szorgalmazza, a témában a szövetség aláírásgyűjtési akciót indított a Facebookon - közölte az érdekképviselet szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, a munkahelyi hőség már nem egy-két hetes nyári kellemetlenség, hanem

tartós, életet és egészséget veszélyeztető kiemelt munkavédelmi kockázat.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a közleményben hangsúlyozta, a hatóságok a kánikula idején elsősorban a munkaközi szünetekre, és a védőital biztosításának kötelezettségére hívják fel a munkáltatók figyelmét. A gond az elvárható szabályok elégtelenségével van. Az extrém hőség idejére meghatározott,

óránkénti 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás

évekkel ezelőtt született, amikor a tartós és szélsőséges hőterhelés még nem volt általános jele.

A közlemény szerint a szövetség szorgalmazza, hogy szabad és zárttéri munkahelyre készüljön egy hőmérsékleti protokoll, amely rögzíti azt a határértéket, amit elérve meghatározott időre kell korlátozni, vagy

be kell szüntetni a munkavégzést.

A szabályozásnak a munkavállalók számára is hozzáférhető és ellenőrizhető hőmérsékletmérési megoldást kell biztosítania.

"Ám, még mielőtt bármelyik munkáltató azt gondolná, hogy ezeket a pihenőidőket levonhatja a munkavállalók béréből, törvénybe kell foglalni, hogy ilyen címen

egyetlen dolgozó embert sem érhet anyagi kár"

- fogalmazott a szakszervezet közleményében.