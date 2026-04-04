Több mint 30 ezren vettek részt a XIV. Leó pápa vezette keresztúton a római Colosseumnál
A hatóságok közlése szerint több mint 30 ezren vettek részt a római Colosseumnál a nagypéntek esti keresztúton, amelyen XIV. Leó pápa maga vitte a keresztet minden stáción.
Az egyházfő végigjárta a keresztutat, amely
a Colosseum belsejéből indult, áthaladt az amfiteátrum előtti téren, és az amfiteátrummal szemközti Palatinus-dombnál ért véget.
A Colosseum fényárban úszott, a via crucist követők tömege gyertyát tartott a kezében.
Ez volt az első alkalom, hogy a pápa maga vitte a keresztet az összes stáción. A korábbi egyházfők csak néhány állomáson vették kézbe a feszületet, XIV. Leó viszont végigjárta a több mint 1 órás keresztutat azzal a feszülettel, amely egykor II. János Pál pápa számára készült.
Az egyházfő mellett egy-egy gyertyavivő haladt, valamint Baldo Reina bíboros, a pápa római helynöke. Jelen volt Roberto Gualtieri római főpolgármester.
A keresztút végén a pápa Szent Ferenc egyik imáját, majd áldását mondta el.
Az idei évre esik Szent Ferenc halálának 800. évfordulója; műveiből vett idézetek hangzottak el a keresztút állomásain is.
A Colosseumnál több mint 30 ezren követték a keresztutat, főként papok és nővérek, valamint turisták.
Rendkívüli volt a biztonsági készültség, hiszen a pápa a tömegen keresztül haladt végig.
Az embereket több ellenőrzési ponton egyenként engedték át: elkobozták a vizespalackokat, a kulacsokat és a mobiltelefonok külső akkumulátorait is.