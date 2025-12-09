Több mint egy tucat előterjesztést vitat ma meg az Országgyűlés

Szerző: Gondola

2025. december 9. 10:05

Az Országgyűlés kedden több mint egy tucat előterjesztés zárószavazás előtti vitáját folytatja le, és két törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyal. A plenáris ülés reggel kilenckor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, ezt követően a képviselők bizottsági jelentésekről és összegző módosító indítványokról vitáznak.

A parlament többek között a 2027-es mikrocenzusról szóló javaslatot, valamint azt az indítványt tárgyalja, amely a mohácsi csata ötszázadik évfordulója előtt tisztelegve 2026-ot emlékévvé nyilvánítaná. Szó lesz továbbá az állami ingatlanok Magyarországi Református Egyháznak történő átadásáról szóló törvénymódosításról is; ennek keretében a Bethesda Gyermekkórház egy, már most is általa használt XIV. kerületi ingatlant kapna meg.

Napirendre kerül az Országos Fogyatékosságügyi Program 2026–2036 közötti időszakra szóló határozati javaslata, amely a fogyatékossággal élő emberek társadalmi részvételének erősítését célozza. A képviselők megvitatják a közrend és a közbiztonság megerősítését, valamint a terrorizmus elleni fellépést szolgáló, fegyvertartási szabályokat is érintő jogszabály-módosításokat.

Kivételes eljárásban két javaslat kerül a Ház elé: az egyik a Magyarország és az ENSZ között létrejött megállapodás kihirdetéséről szól, amely egy, a békével, biztonsággal és új technológiákkal foglalkozó, jövőkutatási módszertanokra építő ENSZ-felsőoktatási intézet jogállását rendezi. A másik előterjesztés a versenyjogi szabályozás módosítását célozza, a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény átírásával.