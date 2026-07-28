Tömeges ukrán dróntámadás érte Moszkva téségét

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 28. 09:04

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott - közölte kedd reggel Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek.

Mihail Szobakin csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és

két lakás megsérült, de senki nem sebesült meg.

Vorobjov kifejtette: a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé.

Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték,

81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.

Alekszandr Suvajev, a belgorodi régió ügyvezető kormányzója a Max messengeren arról számol be, hogy 19 civil megsebesült, amikor ukrán dróntámadás ért egy menetrend szerinti autóbuszt Sebekino városban. Hatuk állapota súlyos.

A helyi energetikai vállalat szerint egy éjszakai dróntámadás az elcsatolt Krím félsziget keleti részein áramkimaradást okozott.

Az orosz védelmi minisztérium arról tett bejelentést,

a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 356 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le

14 régió, valamint az Azovi-tenger fölött.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete közölte, hogy július 20. és 26. között ukrán támadások következtében 57 orosz civil vesztette életét, 435 pedig megsebesült. A halottak között hét, a sebesültek között 14 kiskorú volt.

A moszkvai katonai tárca közölte, hogy az orosz drónok keddre virradóra a Fekete-tenger északnyugati részén elsüllyesztettek egy katonai rakománnyal közlekedő ömlesztettáru-szállító hajót, Mikolajiv kikötőjében pedig egy tenger alatti rakodáshoz használt támogató hajót. Az orosz külügyminisztérium közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel, hogy Oroszország a továbbiakban is

meg fogja akadályozni az ukrán fegyveres erőknek szánt fegyverek és lőszerek tengeri szállítását.

A tárca szerint "a következményekért teljes mértékben a Zelenszkij-rezsim és nyugati gazdái viselik a felelősséget".

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) arról adott ki tájékoztatást, hogy Belgorodban megakadályozott egy merényletkísérletet, amelynek célpontja a Harkiv megye orosz ellenőrzés alá vont részén felállított katonai-polgári közigazgatásának egyik alkalmazottja volt. A célszemély gépkocsiját az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egy Kijevben kiképzett, 63 éves, orosz állampolgárságú ügynöke szándékozott felrobbantani. A gyanúsított ellen egyebek között hazaárulás és terrorcselekmény kísérlete címén indult büntetőeljárás.