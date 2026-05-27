Új államtitkárokat nevezett ki Lannert Judit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 27. 13:07

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új vezetőit jelentette be Lannert Judit: a közigazgatási államtitkári posztot Benedek Bulcsú Balázs, míg a parlamenti államtitkári feladatokat Kapronczai Balázs látja majd el.

A miniszter szerdán a Facebook-oldalán közölte, hogy az új vezetők meghatározó szerepet kapnak az oktatás megújítását célzó kormányzati munkában.

„Az előttünk álló feladatokról és a szakmai céljainkról már ejtettünk szót. Ahhoz azonban, hogy ezek valóban megvalósuljanak, stabil, felkészült és jól együttműködő minisztériumi háttérre is szükség van” – fogalmazott Lannert Judit.

Több mint húszéves tapasztalat érkezik a tárcához

A miniszter szerint Benedek Bulcsú Balázs több mint húszéves közigazgatási és kodifikációs tapasztalattal rendelkezik, és pontosan tudja, hogyan lehet hatékony és átlátható minisztériumi működést kialakítani.

„Csapatemberként a hivatalomra is csapatként szeretnék tekinteni. Azon szeretnék dolgozni, hogy a szakmai célok mögött olyan minisztériumi működés álljon, amely valóban segíti a változások megvalósítását, és figyel minden érintett véleményére” – idézte Benedek Bulcsú Balázst a miniszter.

Az esélyteremtésre helyezné a hangsúlyt Kapronczai Balázs

Lannert Judit bejelentette azt is, hogy a parlamenti államtitkári tisztséget Kapronczai Balázs tölti majd be.

A miniszter szerint Kapronczai Balázs jól ismeri a közoktatás, a vidéki közösségek és a családok mindennapi kihívásait. Művészetoktatási intézményvezetőként hosszú évek óta dolgozik azon, hogy a minőségi oktatás és a művészeti nevelés a kisebb településeken élő gyermekek számára is elérhető legyen.

Különösen fontos számára az esélyteremtés és a hátránykompenzáció – hangsúlyozta Lannert Judit.

„Hiszek abban, hogy az iskoláknak nagyobb szabadságra, a pedagógusoknak pedig több bizalomra és valódi együttműködésre van szükségük” – idézte Kapronczai Balázs szavait a miniszter.

Lannert Judit hozzátette: örül annak, hogy felkészült és elkötelezett csapattal kezdheti meg a közös munkát az oktatás és gyermekügy területén.