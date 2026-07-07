Trump: folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról

Szerző: MTI

2026. július 7. 12:37

Donald Trump amerikai elnök szerint folynak tárgyalások Oroszországgal és Ukrajnával a háború lezárásáról.

Az elnök hétfőn a Fehér Házban újságírói kérdésekre válaszolva közölte, hogy

"nagyon jó" telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

és megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkijjel a NATO-csúcs keretén belül fog tárgyalni.

"Putyin érzi a nyomást" - fogalmazott Donald Trump.

"Putyin elnök nagyon komolyan véget akar vetni (a háborúnak), egy jó telefonhívás volt vele, Zelenszkij elnök pedig azonnal be akarja fejezni" - hangoztatta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy véleménye szerint a háború lezárása elérhető.

Előzőleg a Fehér Ház bejelentette, hogy Donald Trump ankarai idő szerint szerdán délután -

a NATO csúcstalálkozót követően, sajtótájékoztatóját megelőzően - folytat kétoldalú megbeszélést Zelenszkij ukrán elnökkel,

amit rögtön követ a találkozó Ahmed es-Saraa szír államfővel.