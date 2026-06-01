Sulyok Tamás keményen visszaszólt

Szerző: MTI, Gondola

2026. június 1. 15:04

Sulyok Tamás a Facebook-oldalán reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnökkel és Görög Márta igazságügyi miniszterrel egyeztetett a Sándor-palotában hétfőn.

Azt írta, a megbeszélésük alapján megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. „Ismételten egyértelművé tettem, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásomhoz, az Alaptörvény betartására és betartatására tett eskümnek megfelelve nem tehetek eleget az erre vonatkozó felszólításnak” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Hozzáfűzte, hogy a miniszterelnök által – az igazságügyi miniszter jelenlétében – tett nyilatkozat alapján a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítás céljából személyre szabott jogalkotással tervezi módosítani az alaptörvényt,

„ezt a folyamatot az alkotmányjog politikai zsákmányszerzésnek nevezi”.

Az ennek folytán kialakuló alkotmányos válsághelyzet mélyíti a társadalmi megosztottságot, és károsítja a magyar demokrácia nemzetközi megítélését, ami hatással lehet például a jogállamisági feltételekhez kötött uniós források lehívására is – írta Sulyok Tamás.

Magyar Péter hétfőn Budapesten, a Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatón kijelentette, ha Sulyok Tamás nem mond le a köztársasági elnöki tisztségről, a Tisza Párt módosítani fogja az alaptörvényt. A miniszterelnök kiemelte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet „az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai, vállalhatatlan döntései megtépáztak”.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn méltatlannak nevezte azt, ahogy az új kormány és annak vezetője az államfőhöz viszonyul.

A frakcióvezető a Facebook-oldalára feltöltött videóban úgy reagált: alkotmányos demokráciában nem képzelhető el, hogy megbízatási idejét megelőzően egy köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítsanak hivatalából.