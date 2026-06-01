"Amit Semjén Zsolttal tettek, színtiszta karaktergyilkosság"

Szerző: Gondola

2026. június 1. 14:03

Semjén Zsolt felajánlotta a lemondását, de az országos elnökség nem fogadta el – mondja Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke a Mandinernek adott interjújában. Az Országgyűlés alelnöke részletesen beszélt a választási vereség okairól, felelősségvállalásról és a jövő feladatairól.

A kereszténydemokrata politikus arra a kérdésre, hogy "milyen állapotban van most a KDNP?", azt felelte: amilyen állapotban egy elvesztett választás után lehet. Mint folytatta, az eredmények ismeretében is fűti őket a harci kedv, és azonnal elkezdtek a jövőn gondolkodni, hogyan tudják az új politikai rendszerben a leghatékonyabban képviselni a választóikat és minden magyar embert, azokat is, akik nem a Fidesz–KDNP-re szavaztak.

"Ne felejtsük el, a Fidesz–KDNP 2,4 millió voksot kapott, tehát Magyarország egynegyede ezt a pártszövetséget támogatta"

- emlékeztetett. Hozzátette: Nekünk mindenáron képviselnünk kell őket, sőt a mi politikánk, hogy az egész magyar nemzetet képviseljük pártállástól függetlenül.

Latorcai Csaba az eltelt tizenhat esztendő egyik fő hibájának azt tartja, hogy nem jelentek meg a nyilvánosságban azok a viták, amelyeket értékalapon folytattak a Fidesszel. "Ezek ugyanis nem gyengítették, hanem éppen ellenkezőleg, erősítették a kormányzásunk minőségét. Az egység folyamatos demonstrálása elvette a sokszínűség értékeinek láttatását a szövetségünkben.

Márpedig a szövetségen belüli sokszínűség nem gyengeség, hanem erő. Ezt az erőt kell most visszanyerni"

- jegyezte meg. A politikus kitért arra is, hogy Semjén Zsolt felajánlotta a lemondását a legutóbbi országos elnökségi ülésen, de az elnökség teljes egységben nem fogadta el. Úgy döntöttünk, mielőtt bármilyen személyi kérdéssel foglalkoznánk, elemezni kell a választási vereség okait, majd meg kell alkotni a párt új stratégiáját, és ahhoz szükséges megfelelő vezetőket találni. Ez a választási eredmény az eddigieknél sokkal mélyebb vizsgálatot igényel. Mindaz, ami történt, nem egy személy miatt következett be, és a megújulás sem egy személy révén érkezik majd el. A párt tagjai közösen jutottak ebbe a helyzetbe, és csak a tagok, szimpatizánsok közös munkájával lehetséges a megújulás - mondta.

Latorcai Csaba kérdésre válaszolva elmondta,

mindaz, amit Semjén Zsolttal tettek, színtiszta karaktergyilkosság.

Egy mesterségesen felépített eljárás, amelynek egyetlen célja volt: legyilkolni egy egyébként minden szempontból feddhetetlen életű embert. Gondoljunk csak bele, a KDNP-s politikusokat az előző tizenhat évben nem nagyon tudták kritizálni ügyekkel. Mindig kívül tudtunk maradni a botrányokon, ezzel az üggyel próbálták a pártunkat lejáratni - fűzte hozzá.