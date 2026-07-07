Ukrajnai háború - Nőt a kijevi orosz csapás áldozatainak száma

Szerző: MTI

2026. július 7. 10:05

Tizenöt ember életét követelte Kijevben a hétfői orosz légicsapás, és 56-an sebesültek meg, köztük hét gyermek - közölte az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat délután, a legfrissebb adatokat ismertetve.

Még zajlanak a mentési és kutatási munkálatok a megrongálódott lakóházaknál a főváros két kerületében - tették hozzá a közleményben.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere korábban a közösségi oldalakon 12 halálos áldozatról és több mint 50 sebesültről adott hírt.

Katerina Pop, a kijevi városi katonai közigazgatás szóvivője arról tájékoztatott, hogy azoknak a kijevieknek, akik a legutóbb orosz légicsapás következtében elvesztették otthonukat,

ideiglenes szállást biztosítanak, emellett egyszeri 40 ezer hrivnya (374 ezer forint) támogatást, valamint egy éven keresztül havi 20 ezer hrivnyát (187 ezer forint) kapnak

lakásbérleti költségeik fedezésére.

A fővárosban július 7-ét gyásznappá nyilvánították az áldozatok emlékére.

A kijevi városvezetés közzétette, hogy a fővárosban május eleje óta orosz támadások következtében 85 oktatási intézmény rongálódott meg, július első hat napjában pedig további harminc. "A teljes körű invázió kezdete óta már 310 oktatási intézmény szenvedett kárt Kijevben. Ezek közé tartoznak óvodák, iskolák, tanórán kívüli oktatási intézmények, szakképzők és felsőoktatási intézmények, valamint egy gyógypedagógiai központ is" - írták a közleményben.

A Kijev környéki településeken az eddigi adatok szerint hatan vesztették életüket és 26-an sebesültek meg

Mikola Kalisnik megyei kormányzó közlése szerint. A kormányzó hozzátette, hogy a régióban lévő Visneve településen hárman haltak meg. Az ismételt támadások veszélye miatt csaknem ötszáz embert evakuáltak a városból.

A Donyeck megyei Kramatorszk városi tanácsa arról adott hírt, hogy reggel az orosz hadsereg egy

irányítómodullal felszerelt FAB-250-es légibombával mért csapást

a településre, aminek következtében a helyi áramszolgáltató három munkatársa megsebesült, akik a becsapódás helyszínének közelében dolgoztak.

Jurij Ihnat, a légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy az éjjel

a légvédelemnek nem sikerült lelőnie egyetlen olyan rakétát sem a 29-ből, amelyek ballisztikus pályán repültek.

Ennek okaként azt említette, hogy az országban hiány van a ballisztikus rakéták elfogására alkalmas Patriot légvédelmi rendszerekhez rendelkezésre álló elfogórakétákból.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők ismét csapást mértek az oroszországi Jaroszlavlban lévő Szlavnyefty-JANOSZ kőolaj-finomítóra. A közlés szerint a csapást követően robbanásokat észleltek a célpont térségében, valamint füst szállt fel a vállalat területéről.

"Emellett találat érte a NOVATEK-Uszty-Luga kőolaj-finomítót Szlobodka településen, valamint az ellenség 26. rakétadandárjának állandó állomáshelyét Oroszország Leningrádi területén, Luga település térségében. Az ideiglenesen megszállt

Krímben találat érte a kercsi kőolajtermék-átrakó terminált, amely a Krím egyik legnagyobb könnyű kőolajtermék-tároló és -átrakó létesítménye,

valamint a Luhanszk megyei Dovzsanszk térségében lévő vasúti felüljárót is, amelyet Oroszország katonák, fegyverek, lőszerek, valamint haditechnikai eszközök átcsoportosítására használ" - írta közleményben a vezérkar.

Bródi Róbert (Robert "Magyar" Brovgyi), az ukrán drónerők parancsnoka arról számolt be, hogy egysége az éjjel 47 célpontot semmisített meg

az ellenség hátországában és műveleti mélységében, köztük olajipari infrastruktúra-létesítményeket és olyan légvédelmi rakétarendszereket, amelyekről az oroszok ballisztikus rakétákat indítanak földi célpontok ellen.

"Az Ukrajna elleni rakétatámadás idején Brjanszk megyében egy tüzelőállásban, valamint a Krímben egy rejtekhelyen felkutattunk és megsemmisítettünk két SZ-400-as nagy hatótávolságú légvédelmi rakétakomplexumhoz tartozó indítóállást, amelyeket földi célpontok elleni ballisztikus rakéták indítására használnak, továbbá a Krímben egy Nyebo-U radarállomást is" - közölte a parancsnok.

Elmondása szerint a drónerők az Azovi-tengeren az orosz árnyékflottához tartozó két tartályhajót is eltaláltak.

"Ezek a hajók Taganrog térségéből szállítottak üzemanyagot a megszállt Krímbe. Mindegyik hétezer tonna rakományt vitt, ami mintegy kétszáz vasúti tartálykocsi kapacitásának felel meg" - tette hozzá a parancsnok.