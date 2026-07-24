Ukrán drónbemutatóra csapott le az orosz hadsereg

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 21:08

Csoportos csapást mért az orosz hadsereg ukrán és külföldi gyártmányú drónok egy kijevi külvárosban megtartott bemutatójának helyszínére - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

"Az adott helyszínen pilóta nélküli légi járművek vezető fejlesztői és gyártói tartózkodtak, valamint az ukrán fegyveres erők pilóta nélküli rendszerekért felelős parancsnokságának és

az ukrán titkosszolgálatoknak azon képviselői, akik közvetlenül tervezői és végrehajtói az orosz terület elleni támadásoknak"

- áll a tárca által kiadott tájékoztatásban.

Pénteken korábban az ukrán média egy robbanássorozatról számolt be Kijev megyéből. Később arról is jelentek meg hírek, hogy a pilóta nélküli rendszerek gyártóinak Armada elnevezésű szövetsége által szervezett kiállítást is találat érte.

A Rigában szerkesztett Meduza orosz ellenzéki hírportál ukrán forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a csapás a Kijev megyei Bucsai járás egy magánlőterét érte, amelyen

fegyverzetkiállítást rendeztek, és a támadásnak halottjai és sebesültjei voltak.

A moszkvai katonai tárca este közölte, hogy az orosz hadsereg folytatta az ukrán kikötői és közlekedési infrastruktúra katonai célokra használt létesítményeinek támadását. Az odesszai kikötőben a katonai szállítmányokat tároló logisztikai komplexum volt célpont, Juzsnéban szintén katonai raktárakat, valamint üzemanyag- és kenőanyagtartályokat ért csapás, a mikolajevi kikötőben pedig két vontatót semmisítettek meg.

A Fekete-tengeren a minisztérium szerint

olyan hajókat ért találat, amelyek katonai rakományt szállítottak

a Csornomorszk kikötőbe: egy ömlesztettáru-szállítót a Kígyó-szigetnél és egy szárazáru-szállítót Zatoka település közelében.

A tárca közölte, hogy az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán

elfoglalta a Harkiv megyei Zaharivka és Ivaskine települést.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester a Max csatornáján péntek este arról számolt be, hogy az orosz légvédelem az elmúlt 24 órában több mint 250, az orosz főváros régiója felé tartó drónt lőtt le. Többségüket nagy távolságra, 16-ot pedig már a fővároshoz közeledve semmisítettek meg.