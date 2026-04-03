Útilaput kötöttek az amerikai vezérkari főnök talpára: csapatát meglepte a hír

Szerző: MTI

2026. április 3. 10:04

Pete Hegseth védelmi miniszter csütörtökön menesztette az amerikai hadsereg vezérkari főnökét és két másik tábornokot, miközben folytatódik az iráni háború.

Az amerikai védelmi miniszter, Pete Hegseth felszólította Randy George tábornokot, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét, hogy

azonnal vonuljon nyugdíjba

– közölte egy Pentagon-tisztviselő a CNN-nel. Csütörtökön két másik hadseregi tábornokot is menesztetett: William Green Jr. vezérőrnagyot, valamint a hadsereg átalakítási és kiképzési parancsnokságának vezetőjét, David Hodne tábornokot.



Hegseth döntése egy nappal azután történt, hogy Donald Trump elnök beszédet mondott az iráni háborúról. Ebben

Trump jelezte, hogy az Egyesült Államok

fokozni fogja az Irán elleni csapásokat, miután korábban azt sugallta, hogy két-három héten belül befejezhetik a háborút.

Sean Parnell, a Pentagon főszóvivője csütörtökön megerősítette George távozását, és az X-en ezt írta: „Randy A. George tábornok azonnali hatállyal nyugdíjba vonul a hadsereg 41. vezérkari főnökeként betöltött posztjáról. A hadügyminisztérium hálás George tábornok évtizedes szolgálatáért nemzetünk számára.”

Az amerikai tisztviselő a CNN-nek elmondta, hogy

a hadsereg magas rangú vezetését váratlanul érte a csütörtöki bejelentés

– George kényszerű távozásáról a Védelmi Minisztérium többi tagjával együtt akkor értesült, amikor azt nyilvánosan bejelentették.

Egy másik amerikai tisztviselő szerint George Hegseth csütörtökön telefonon tudta meg a menesztést, miközben egy megbeszélésen vett részt. Később személyesen beszélt a stábjával a bejelentésről, és

stábja »nagyon sztoikusan« fogadta a hírt – közölte a tisztviselő.